Luquinhas i Pankov w jedenastce 1. kolejki

W sobotę Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin w ramach 1. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu dwóch zawodników stołecznego klubu trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnieni zostali Luquinhas i Radovan Pankov.

Tylko Legia - 7 godzin temu, *.orange.pl Brawo! Mocno Legio! odpowiedz

Piotrek - 8 godzin temu, *.gigainternet.pl Redakcjo, wiadomo co z Alfarelą? Coś długo ten transfer finalizują. odpowiedz

bum - 9 godzin temu, *.co.uk Dobry ten ODGRZEWANY kotlet co chłopaki?

Właśnie z tego pamiętam Luqiego .... Szybkość i drybling

Jedyne co zostaje polskim drwalom w naszej betonowej lidze to próba urwania mu nóg hehe.

Będzie z niego pociecha mam nadzieję że zostanie na dłużej i będzie grał swoje ! odpowiedz

Emeryt - 10 godzin temu, *.chello.pl I to znaczy że nasza liga to zaścianek. odpowiedz

Polska - 10 godzin temu, *.centertel.pl Znowu Kikoski... odpowiedz

Emeryt - 10 godzin temu, *.chello.pl @Polska : u nas heblowalby ławkę, albo miał 2,3 interwencję w meczu. Na wypożyczenia ma roboty w bród i musi się wykazać. A że jest dobry to trafia do 11. odpowiedz

