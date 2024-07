Przygotowania do startu w europucharach bez Nsame i Rosołka

Wtorek, 23 lipca 2024 r. 14:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Trwają bezpośrednie przygotowania do pierwszego meczu Legii w europejskich pucharach. We wtorkowym treningu, który rozpoczął się w samo południe nie uczestniczyli Jean-Pierre Nsame i Maciej Rosołek. Ten drugi odchodzi do Piasta Gliwice, a Kameruńczyk lada dzień ma wrócić do treningów.