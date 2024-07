Terminy meczów z Broendby IF bez zmian

Powyższe terminy nie były w 100% potwierdzone, ze względu na to, że 8 sierpnia FC Kopenhaga ma zmierzyć się na własnym stadionie ze zwycięzcą spotkania Baník Ostrava - FC Urartu, ale to w tym meczu nastąpią zmiany.

Potencjalny rywal Legii Warszawa w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji, Broendby IF poinformował, że UEFA ostatecznie potwierdziła daty spotkań z Legią. Nie nastąpią żadne zmiany - pierwszy mecz zostanie rozegrany 8 sierpnia w Broendby, natomiast rewanż 15 sierpnia w Warszawie.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Stabur - 1 godzinę temu, *.orange.pl wszystko pięknie, ale chyba pod warunkiem, że wygrają z KF Llapi... odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.chello.pl Dlaczego nie podpisują kontraktu z Alfa? Czekają na wynik z Broenby? odpowiedz

Twitter - 4 godziny temu, *.com.pl Czyli dwa wielkie mecze w Warszawie 14 na Narodowym i 15 na Ł3 odpowiedz

Dawid - 4 godziny temu, *.prosoft24.pl Uff dzięki za info odpowiedz

wrt - 4 godziny temu, *.247.55 Trochę dziwne potwierdzać termin meczu przed awansem odpowiedz

kulturalny cham - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @wrt: dziwny to ty jestes odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.