Caernarfon Town FC - pierwsza europejska przygoda amatorów

Środa, 24 lipca 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa rozpocznie rywalizację w eliminacjach Ligi Konferencji. Przeciwnikiem "Wojskowych" w II rundzie będzie walijski Caernarfon Town FC. Dla europejskiego kopciuszka, który w długiej historii klubu nie osiągnął zbyt wiele, jest to debiut w rozgrywkach międzynarodowych i ogromne wyzwanie, które drużyna traktuje nieco jako zabawę.