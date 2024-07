Makana Baku odszedł z Legii

- Jestem podekscytowany dzisiejszym rozwojem sytuacji. Kocham Grecję i naprawdę, kiedy dowiedziałem się o zainteresowaniu Atromitosu, priorytetem było dla mnie osiągnięcie porozumienia z klubem. Chcę podziękować prezydentowi, panu Spanosowi, dyrektorowi technicznemu, panu Yiannisowi Angelopoulosowi i trenerowi, panu Pablo Garcii, którzy pomogli w dokonaniu tego transferu - powiedział po podpisaniu kontraktu Baku. Makana Baku trafił do stołecznej drużyny latem 2022 roku z tureckiego Göztepe SK, a w Ekstraklasie był pamiętany ze swoich dobrych występów w Warcie Poznań. Nie udało mu się jednak nigdy na stałe przebić do pierwszego składu Legii i był rzucany po różnych, niezbyt naturalnych dla niego pozycjach. Łącznie w barwach "Wojskowych" zagrał 40-krotnie, zdobywając jedną bramkę i dwie asysty. Rundę wiosenną zeszłego sezonu spędził na wypożyczeniu w Grecji, a dokładnie w OFI Kreta, gdzie rozegrał 17 spotkań, w których zdobył po dwie bramki i asysty. 26-latek rozpoczął przygotowania do zbliżających się rozgrywek z Legią, pojechał z nią nawet na obóz przygotowawczy do Austrii, jednak ostatecznie dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Baku z Legią zdobył Puchar i Superpuchar Polski, a także wicemistrzostwo kraju. Makana Baku w Legii Warszawa Numer zawodnika - 32 Mecze - 40 Gole - 1 Asysty - 2 Debiut - Legia Warszawa 2-0 Zagłębie Lubin 23.07.2022 Ostatni mecz - Cracovia 2-0 Legia Warszawa 20.12.2023 Tytuły zdobyte w Legii - 2 (Puchar Polski 2022/23, Superpuchar Polski 2023/24) Liczba przyznanych - 8 Liczba przyznanych - 11

Makana Baku pożegnał się z Legią Warszawa. Niemiecki skrzydłowy został nowym zawodnikiem Atromitosu Ateny. W klubie ze stolicy Grecji 26-latek podpisał 2-letni kontrakt. Baku trafił do Atromitosu na zasadzie wolnego transferu, a Legia miała zagwarantować sobie procent od następnego transferu.

Krysik - 3 godziny temu, *.bluedot.pl Kolejne wzmocnienie w Legii bravo!!!! odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.plus.pl Jak zawsze pełna konspiracja, za ile poszedł Rosołek - nie wiadomo, za ile przyszedł Akwarysta - nie wiadomo, ile procent transferu za Baku - top secret. Jak zawsze wszystko zatajają, bo jak jeszcze wyjdzie, że hajs dostali to kibice będą się domagać transferów odpowiedz

Paco - 6 godzin temu, *.190.43 Powodzenia odpowiedz

Twitter - 6 godzin temu, *.com.pl Asysta dająca nadzieję przy Ł3 podczas meczu z Austrią Wiedeń odpowiedz

Maro(L)1978 - 7 godzin temu, *.hornet.pl Na głównej stronie Makana Baku odszedł 2 razy, do Atromitosu i do Atromitosu Ateny, majstersztyk opchnąć go 2 razy ;) odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Maro(L)1978: Ale to i tak dwa razy za darmo;) odpowiedz

Baku Baku to jest squad - 7 godzin temu, *.216.111 Żegnaj (L)egendo! odpowiedz

majusL@legionista.com - 7 godzin temu, *.174.42 Ależ brejking nius !!! I dzień jest wspanialy !!! odpowiedz

Korda - 7 godzin temu, *.centertel.pl Tymczasem Alfarela pożegnał się z kibicami Bastii odpowiedz

bardzo dobra wiadomość - 7 godzin temu, *.. jeszcze stary pepik i bardzo stary afrykaniec, najlepiej natychmiast odpowiedz

Mordziaty - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @bardzo dobra wiadomość : kogo masz na mysli odpowiedz

Lupus - 7 godzin temu, *.centertel.pl Huraaa! odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Kolejny transfer Jacka Zielińskiego na minus. Trochę nas już te jego ruchy transferowe kosztowały. odpowiedz

T-1000 - 7 godzin temu, *.plus.pl @Darek :

Jacek Zieliński nie powiedział jeszcze ostatniego słowa... odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @Darek :



Z jednej strony klub na nim nie zarobił, ale z drugiej przestanie na nim tracić. Wiadomo, że to nie jest optymalne rozwiązanie, ale mówimy o graczu, który nie pasuje do koncepcji oraz dodatkowo należał do grona graczy, których raczej nie chcieliśmy oglądać na boisku. Czasem trzeba minimalizować dalsze straty i tak należy rozpatrywać ten ruch. odpowiedz

