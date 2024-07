Alfarela: Chce pomóc Legii wrócić na pierwsze miejsce

Środa, 24 lipca 2024 r. 13:47 źródło: Legia Warszawa

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii. To największy i najbardziej popularny klub w Polsce, znany także w Europie. Dużo wiedziałem o Legii, już w maju zostałem zaproszony, żeby zobaczyć stadion i poznać otoczenie. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym wszystkim, co wtedy tu doświadczyłem. Miasto jest ogromne, a ludzie bardzo uprzejmi i mili - mówi po podpisaniu 3-letniego kontraktu z Legią Migouel Alfarela.



- Jestem szybkim napastnikiem, dobrze wyszkolonych technicznie. Uwielbiam zdobywać bramki. W stu procentach koncentruję się, by pomóc Legii wrócić na pierwszej miejsce. Od siebie wymagam też regularnego strzelania gol - dodaje napastnik.



Jacek Zieliński (dyrektor sportowy Legii): Dołączył do nas kolejny ofensywny zawodnik. Migouel to piłkarz, który dysponuje bardzo dobrą szybkością i lubi dryblować. Może być dla nas rozwiązaniem na kilku pozycjach. Z reguły występował w roli drugiego, mobilnego napastnika, ale też grywał jako ofensywny pomocnik.



Zawodnicy z drugiej ligi francuskiej marzą o tym, by trafić i zaistnieć w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji, natomiast wyjazd za granicę jest dla nich ciekawą opcją, jeśli trafiają do dobrych, ambitnych klubów, w których mają szansę regularnej gry w europejskich pucharach. Legia to oferuje. Naszym atutem jest również atmosfera na trybunach, którą tworzą kibice oraz miasto - jedna z najlepszych do życia stolic w Europie.