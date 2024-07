PamiętaMY

Legioniści w rocznicę Obławy Augustowskiej

Piątek, 26 lipca 2024 r. 14:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legioniści z Augustowa oddali cześć ofiarom Obławy Augustowskiej, która miała miejsce w dniach 10-25 lipca 1945 roku. W imieniu kibiców Legii Warszawa, legioniści z Augustowa złożyli przy pomniku wieniec oraz jako nasza delegacja reprezentowała środowisko Legii Warszawa w tym jakże ważnych dniach nie tylko dla mieszkańców Augustowa, ale również całej Suwalszczyzny.









"Lipiec jest zawsze szczególnym miesiącem dla mieszkańców Augustowa. Nie tylko dlatego, że w okresie wakacyjnym miasto staje się rajem dla turystów, ale przede wszystkim z uwagi na to, że jest to miesiąc, w którym rok do roku mieszkańcy wspominają ofiary Obławy Augustowskiej. W tym roku obchodziliśmy 79. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, a mianowicie największej masowej zbrodni popełnionej na cywilach w Europie między zakończeniem II Wojny Światowej a wojną w byłej Jugosławii. Między 10 a 25 lipca 1945 r. NKWD wywiozło mieszkańców Augustowa oraz okolicznych wsi – najczęściej współpracujących z podziemiem niepodległościowym, w nieznanym kierunku, po czym wszelki ślad po nich zaginął. Zostali zamordowani przez radzieckich zbrodniarzy i pochowani w nieznanym miejscu, którego lokalizacja do dnia dzisiejszego jest również nieznana.

Obchody upamiętniające ofiary Obławy Augustowskiej trwają od kilku lat - dzięki olbrzymiej pracy Instytutu Pileckiego w Augustowie – przez kilka dni. Od 6 do 12 lipca trwa cykl wydarzeń, których celem jest pielęgnowanie pamięci o tych tragicznych zdarzeniach wśród mieszkańców Augustowa, ale również przybliżenie historii ofiar przybywającym do miasta w okresie wakacyjnym turystów. Liczne koncerty, uroczystości oficjalne, gry miejskie, spacery z przewodnikiem, kina plenerowe, wernisaże prac plastycznych czy odczytywanie nazwisk ofiar – to tylko część wydarzeń, które miały miejsce w Augustowie w lipcu tego roku, a w których licznie uczestniczyli augustowscy kibice Legii Warszawa.

Oficjalne uroczystości państwowe miały miejsce jak co roku przy Pomniku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w okolicznych Gibach, na których nie mogło zabraknąć delegacji kibiców Legii z Augustowa. Po uroczystej mszy świętej uczestnicy obchodów udali się pod pomnik Ofiar Obławy, aby w tym miejscu jak co roku złożyć wiązanki oraz uczcić pamięć ofiar Obławy Augustowskiej" - relacjonują legioniści.