Zmiana godziny wyjazdowego meczu z Caernarfon Town. Transmisja w Polsat Sport

Środa, 24 lipca 2024 r. 15:47 źródło: UEFA

Zmianie uległa godzina rozpoczęcia meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji pomiędzy Caernarfon Town FC i Legią Warszawa. Spotkanie zostanie rozegrane 1 sierpnia o godz. 19:00 w Bangor. Bezpośrednią transmisję meczu przeprowadzi stacja Polsat Sport.









Terminy najbliższych meczów Legii:

25.07. (CZ) g. 20:45 Legia Warszawa - Caernarfon Town FC (LK)

28.07. (ND) g. 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa

01.08. (CZ) g. 19:00 Caernarfon Town FC - Legia Warszawa (LK)

04.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice

08.08. (CZ) 1. mecz 3. rundy el. LK

11.08. (ND) g. 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa

15.08. (CZ) 2. mecz 3. rundy el. LK

18.08. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom



* - terminy meczów drużyn występujących w europejskich pucharach mogą ulec zmianie



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Ligi Konferencji

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.