Zapowiedź meczu

Początek europejskiej podróży

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 07:41 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa podejmie na swoim stadionie Caernarfon Town FC z Walii w spotkaniu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. "Wojskowi" są zdecydowanymi faworytami, a mecz może być dla Goncalo Feio dobrym przetarciem przed następnymi ligowymi pojedynkami i możliwością sprawdzenia kilku różnych ustawień swojej drużyny. Wobec kary nałożonej przez UEFA, tego dnia na stadionie nie pojawią się kibice żadnej z drużyn.