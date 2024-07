Komisja Ligi Ekstraklasy ukarała Legię

– W przesłanym stanowisku Legia Warszawa przedstawiła plan dalszych działań mających zapobiegać jakimkolwiek przejawom nietolerancji w przyszłości. Klub został ukarany sankcją finansową, gdyż zgodnie z właściwymi przepisami regulaminu dyscyplinarnego PZPN oraz innych obowiązujących od lat przepisów, na stadionie niedopuszczalna jest ekspozycja, także w przekazie ukrytym treści o charakterze dyskryminującym, czy odnoszących się do przemocy. Podkreślamy jednak, że nie każde wywieszenie transparentu odnoszącego się do sytuacji społecznych oznacza złamanie wspomnianych przepisów. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a sama ekspozycja podlega sankcjom, jeżeli treść obraża lub poniża inne osoby. Rozgrywki piłkarskie powinny być wolne od agitacji politycznej, czy nawoływania do nienawiści czy przemocy; sensem tych rozgrywek jest po prostu sport. Jako Komisja Ligi nie ograniczamy wolności słowa, czy przekazu, sprzeciwiamy się jednak jakimkolwiek przejawom agresji wobec jakichkolwiek grup społecznych na stadionach - powiedział Jarosław Poturnicki , przewodniczący Komisji Ligi.

rudy102204 - 13 minut temu, *.orange.pl Jutro o godz 9.30 p. Bartnik będzie rywalizował w finale karabinu 3 postawy na 50m, warto by było dać takiej informacje zwłaszcza że Legionistów na igrzyskach mamy tylko dwóch, minęło 12h a na stronce cisza... Droga redakcjo, można zachęcić nas wszystkich do oglądania jutro tego finału o godz 9.30 na antenach stacji należących do Discovery bądź polskich TVP...

Jutro trzymajmy kciuki . odpowiedz

Na pohybel popis - 34 minuty temu, *.net.pl Żenujące czasy odpowiedz

Rado(L) - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Powiem tak, że ta cała śmieszna komisja ligi to są leśne dziadki. Są zwykłym motłochem i OBSRAŃCE. Przestraszyli się wiadomo kogo. Kij Wam w oko. odpowiedz

esa - 55 minut temu, *.orange.pl Zamiast dawac to zabieraja to na tym polega rozwoj polskiej pilki nie maja na pensje !!! odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gówno prawda. To było skierowane do obywateli Biedastoku i innych "pracowitych" nacji, jako wyprzedzenie artystycznych wizji "pokoju" artystów z Paryża i ich wizję równości podczas ceremonii otwarcia igrzysk . Czyli - zapraszamy do pracy tutaj. Osoby na obrazie przedstawiają - pracę, wyżywienie, i kartę multisport. Błędna interpretacja obrazu nie może być podstawą do karania! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tylko karac nic wiecej nie potrafia brakuje pieniedzy !!!! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jeżeli wywiesimy transparenty:

Nienawidzimy PZPN- kara za treść

Kochamy PZPN- kara za ukrytą treść

Zawsze du...a z tyłu. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.com.pl Za co? odpowiedz

bodek - 1 godzinę temu, *.virginm.net Tydzień bez kary, tydzień stracony... odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl No właśnie problem w tym, że tak nie jest. Agitacja polityczna jest nie tylko dozwolona, ale i pożądana. Ale to jest lewa agitacja. Każda inna to ban i kary finansowe. odpowiedz

adolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl trzeba nie wrzucać do kartoników. odpowiedz

Corny pdk - 2 godziny temu, *.telnetropczyce.pl Jeśli jestem Polakiem. Bo jestem, to zgłaszam protest o dyskryminację Polakow. W wolnym świecie, w wolnym kraju mogę przedstawiać swoje wartości. Wartości które są zakorzenione od pokoleń. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobrze że tylko taka kara patrząc na tych rządzących PO..ebow spodziewałem się że UEFA im każe poważniejsza karę doebac odpowiedz

Kibic - 37 minut temu, *.net.pl @(L) : uefa im nie musi kazać ci popaprańcy sami z przyjemnością to zrobią. odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Podkreślamy jednak, że nie każde wywieszenie transparentu odnoszącego się do sytuacji społecznych oznacza złamanie wspomnianych przepisów. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a sama ekspozycja podlega sankcjom, jeżeli treść obraża lub poniża inne osoby.



Wolność słowa, tolerancja.... odpowiedz

Luk - 3 godziny temu, *.timplus.net A my jako kibice Legii sprzeciwiamy się nie tolerancji wobec kibicowskiej ekspresji w wyrażaniu niechęci do przymusowej relokacji bliżej nieznanych przybyszy z bliskiego wschodu i afryki nie posiadających dokumentów oraz pałających agresją względem cywilizacji zachodniej... odpowiedz

