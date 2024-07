Spóźnieni Walijczycy. Trener Caernarfon: Szkoda kibiców

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 09:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

Walijski zespół, z którym dziś legioniści zmierzą się przy Łazienkowskiej 3, z problemami podróżowała w środę do Warszawy. Ekipa Caernarfon Town FC zanotowała spore opóźnienie na lotnisku i w stolicy Polski zameldowała się dopiero przed 21, a na stadion Legii dotarła po godz. 22.









- Mieliśmy długą podróż i w ostatniej chwili dotarliśmy na stadion Legii. Przed meczem trenowaliśmy zaledwie 40 minut, by zapoznać się z murawą i stadionem, który robi wrażenie - mówi trener Richard Davies.



- Chcemy po prostu cieszyć się tym meczem. Wielka szkoda, że spotkania nie będą mogli obejrzeć nasi kibice i kibice gospodarzy, którzy potrafią zrobić naprawdę nieprawdopodobną atmosferę. To jednocześnie będzie dla nas jakaś pomoc, ten pusty stadion. Chcemy po prostu wyjść i cieszyć się grą w piłkę.



- Cieszę się z powrotu Adama i Matty'ego do składu. Mam do dyspozycji wszystkich zawodników.