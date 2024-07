Legia zgłosiła kadrę na mecze z Caernarfon Town

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com A jednak Rosolek...... odpowiedz

(L)ech - 3 godziny temu, *.centertel.pl Od czego zależy zgłoszenie na listę B ? odpowiedz

Adaś - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kramer w wyjsciowej 11 powinien byc odpowiedz

Zly - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Rosołek nie dogadał się z Piastem,postanowił że zostanie i będzie walczył o pierwszy skład Legii,tyle w temacie… odpowiedz

AAA - 5 godzin temu, *.chello.pl do Autor:masz rację że w kadrze meczowej ale od kiedy Piast gra w tym sezonie w europejskich pucharach? odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.atman.pl @AAA: Właśnie cały pic na tym polega, że nie grają, trochę więcej dystansu i ironii :-)

Zly dzięki za info o walczącym Maćku odpowiedz

Nopar - 5 godzin temu, *.plus.pl Zgłoszenie Maćka do UEFA nastąpiło zanim przeszedł do Piasta.

A co wam "kibice internetowi" przeszkadza? odpowiedz

ZenekL3 - 6 godzin temu, *.chello.pl Piast po obejrzeniu memów z ostatniego roku zrezygnował z Rosołka. odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.play-internet.pl A co z bramkarzem?? Czemu go nie ma odpowiedz

PAw - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl ROSOLEK ?? odpowiedz

Pów - 5 godzin temu, *.centertel.pl @PAw: zdziwiony? Szacunek za bramki i za walkę i za poświęcenie dla klubu. Dziękuję Panie Macieju. odpowiedz

Ops2 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Maciej R nadal w kadrze . Niezniszczalna maszyna ) odpowiedz

Okęciak - 5 godzin temu, *.. @Ops2: you made my day :))) odpowiedz

AAA - 6 godzin temu, *.chello.pl A co ten gwiazdor Rosołek robi w składzie?

odpowiedz

Autor - 6 godzin temu, *.atman.pl @AAA: Nie w składzie tylko kadrze meczowej, specjalnie to zrobili, bo jak już Maciek szczęśliwie przejdzie do Piasta to nie pomoże im w tym sezonie w europejskich pucharach to celowy zabieg :-) odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.