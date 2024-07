Raport PZPN o organizacji meczów: kibice gości (1)

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował raport dotyczący organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego w sezonie 2023/24. W raporcie uwzględniono kwestie dotyczące bezpieczeństwa na stadionach, infrastruktury, frekwencji, organizacji imprez oraz kibiców gości. Dokument został opracowany na podstawie raportów delegatów ze wszystkich spotkań Ekstraklasy, 1. ligi i 2. ligi. Jednym z ciekawszych zagadnień w raporcie są kwestie dotyczące kibiców gości i to im przyjrzymy się w pierwszej kolejności.