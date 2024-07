Wysoka wygrana Brøndby z Llapi

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 20:52 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W pierwszym spotkaniu potencjalnych rywali Legii w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Brøndby IF ograło KF Llapi 6-0. Do przerwy było już 4-0. Rewanż odbędzie się za tydzień, 1 sierpnia w Kosowie o godzinie 17, ale już teraz można stwierdzić, że duńska drużyna praktycznie zapewniła sobie awans.









LK: Brøndby IF 6-0 (4-0) KF Llapi

1-0 16' Yuito Suzuki

2-0 20' Ohi Omoijuanfo

3-0 24' Filip Bundgaard

4-0 40' Noah Nartey

5-0 88' Mathias Kvistgaarden

6-0 90' Oscar Schwartau



Brøndby (skład wyjściowy): 1. Patrick Pentz - 31. Sean Klaiber, 5. Rasmus Lauritsen, 4. Jacobs Rasmussen - 2. Sebastian Sebulonsen, 10. Daniel Wass, 35. Noah Nartey, 37. Clement Bischoff - 28. Yuito Suzuki, 11. Filip Bundgaard - 9. Ohi Omoijuanfo



Llapi (skład wyjściowy): 1. Ilir Avdyli - 22. Muhamed Useini, 16. Ilir Krasniqi, 19. Arbër Bytyqi - 8. Benjamin Emini, 17. Ergyn Ahmeti, 23. Besar Musolli, 7. Hamdi Namani, 18. Ilir Blakçori - 77. Elbir Gashjani, 11. Blendi Baftiu