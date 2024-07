Pierwsza bramka Goncalvesa w Legii

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 22:36 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W doliczonym czasie gry wynik czwartkowego meczu II rundy eliminacji do Ligi Konferencji z Caernforn Town FC ustalił Claude Goncalves. Portugalczyk świetnym strzałem sprzed pola karnego prosto w okienko nie dał najmniejszych szans golkiperowi rywali. Dla 30-latka, który trafił do stołecznej drużyny w letnim oknie transferowym, było to pierwsze trafienie w barwach "Wojskowych".