Debiut trzech zawodników w barwach Legii

Czwartek, 25 lipca 2024 r. 21:58 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W spotkaniu II rundy eliminacyjnej do Ligi Konferencji przeciwko Caernarfon Town FC na boisku pojawili się Mateusz Szczepaniak, Kacper Chodyna i Jordan Majchrzak. Dla wszystkich były to oficjalne debiuty w barwach Legii.