Potencjalni rywale Legii w 4. rundzie LK

Potencjalni rywale Legii: Drużyny rozstawione: Chelsea (Anglia) 96,000 FC Kopenhaga (Dania) - Banik Ostrawa (Czechy) 51,500 Silkeborg IF (Dania) - KAA Gent (Belgia) 45,000 ACF Fiorentina (Włochy) 42,000 Betis Sewilla (Hiszpania) 33,000 Iberia 1999 Tbilisi (Gruzja) - Istanbul Basaksehir (Turcja) 29,000 Maccabi Petach Tikwa (Izrael) - CFR Cluj (Rumunia) 26,500 NK Olimpija Lublana (Słowenia) - Sheriff Tiraspol (Mołdawia) 20,000 Brøndby IF - Legia 18,000 1. FC Heidenheim (Niemcy) 17,324 FK Mlada Boleslav (Czechy) - Hapoel Beer Szewa (Izrael) 17,000 Tampereen Ilves (Finlandia) - Djurgardens IF (Szwecja) 16,500 RC Lens (Francja) 13,366 Omonia Nikozja (Cypr) - Fehervar FC (Węgry) 12,000 przegrany: Trabzonspor Kulubu (Turcja) - Rapid Wiedeń (Austria) 11,500 FC Zurich (Szwajcaria) - Vitoria Guimares (Portugalia) 11,263 Corvinul Hunedoara (Rumunia) - FK Astana (Kazachstan) 11,000 FC Noah Erywań (Armenia) - AEK Ateny (Grecja) 10,000 przegrany: Molde FK (Norwegia) - Cercle Brugge (Belgia) 9,760 Drużyny nierozstawione: Botew Płowdiw (Bułgaria) - HSK Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) 9,500 NK Maribor (Słowenia) - Vojvodina Nowy Sad (Serbia) 9,500 przegrany: SC Braga (Portugalia) - Servette FC (Szwajcaria) 9,000 MFK Ružomberok (Słowacja) - Hajduk Split (Chorwacja) 9,000 NK Osijek (Chorwacja) - Zire PFK (Azerbejdżan) 8,500 przegrany: Partizan Belgrad (Serbia) - FC Lugano (Szwajcaria) 8,000 Spartak Trnava (Słowacja) - Wisła Kraków 8,000 Ararat-Armenia Erywań (Armenia) - Puskas Akademia FC (Węgry) 8,000 Kilmarnock FC (Szkocja) - Tromso IL (Norwegia) 7,210 St. Mirren FC (Szkocja) - SK Brann Bergen (Norwegia) 7,210 FC Sankt Gallen (Szwajcaria) - Śląsk Wrocław 6,595 FK Auda Kekava (Łotwa) - Drita Gnjilane (Kosowo) 6,500 przegrany: Panathinaikos Ateny (Grecja) - Ajax Amsterdam (Holandia) 6,305 BK Hacken (Szwecja) - Paide Linnameeskond (Estonia) 6,000 przegrany: Krywbas Krzywy Róg (Ukraina) - Viktoria Pilzno (Czechy) 5,600 CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) - Pafos FC (Cypr) 4,420 Paksi FC (Węgry) - FK Mornar Bar (Czarnogóra) 4,375 przegrany: HNK Rijeka (Chorwacja) - IF Elfsborg (Szwecja) 4,300 Saint Patricks Athletic (Irlandia) - Sabah Baku (Azerbejdżan) 4,025 Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

Zakończyły się wszystkie mecze 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji i Ligi Europy. Tym samym Legia Warszawa poznała komplet potencjalnych rywali w rundzie 4. Losowanie par już 5 sierpnia, czyli przed dwumeczem z Brøndby IF. Podobnie jak w rundach poprzednich, tak i teraz stołeczny zespół będzie rozstawiony i nie może trafić na inny polski klub.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Agius - 1 godzinę temu, *.chello.pl Taka copy-pasta, ze się nie chciało nawet usunąć Wisły i Śląska, z którymi zagrać nie możemy, wiec nie możemy trafić na zwycięzcę meczu podczas losowania w poniedziałek ????????‍♂️ odpowiedz

minima(L)imaxi - 2 godziny temu, *.. olać tą 3 lige europy. skupić sie na krajowych rozgrywkach odzyskać Mistrzostwo po 4 latach i wtedy próbować zadziałać coś w Europie odpowiedz

Johny - 2 godziny temu, *.orange.pl @minima(L)imaxi: po zmniejszeniu liczby drużyn ligi Europy to nie do końca jest taka 3 liga europy. Poza tym Polska potrzebuje punktów do rankingu. odpowiedz

KamiL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @minima(L)imaxi: faktycznie a na transfery i kasę na długi ty włożysz by budować markę trzeba zarabiać i grać nawet w marnych rozgrywkach takich jak LKE krajowy ranking UEFA też sam się nie zrobi brakuje nam 3 miejsc by mieć 5 drużyn w Europie w tym 2 w lidze mistrzów pomyśl nim coś napiszesz bo wolę 3 razy 3 miejsce i grać w fazie grupowej euro pucharów niż 3 razy mistrza i nie grać w Europie odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @KamiL: No ale jeśli zdobędzie się mistrza to o puchary jest o wiele łatwiej. Wtedy w zasadzie dla takiego klubu jak Legia LKE jest pewna. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.