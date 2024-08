Potencjalni rywale Legii w 4. rundzie LK

przegrany: HNK Rijeka (Chorwacja) - IF Elfsborg (Szwecja)

Botew Płowdiw (Bułgaria) - HSK Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) Ararat-Armenia Erywań (Armenia) - Puskas Akademia FC (Węgry) St. Mirren FC (Szkocja) - SK Brann Bergen (Norwegia) FK Auda Kekava (Łotwa) - Drita Gnjilane (Kosowo) przegrany: HNK Rijeka (Chorwacja) - IF Elfsborg (Szwecja) Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

UEFA dokonała podziału na grupy przed dzisiejszym losowaniem par 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, które odbędzie się o godz. 14. Legia Warszawa znalazła się w grupie 2, a jej potencjalni rywale to:

Domestos IV Król Sparty - 15 minut temu, *.inetia.pl Bałbym się teraz nawet kogoś z dwójki: Gnojownik Kurzeszyn - Sprzęgło Wejherowo.

odpowiedz

LTM - 37 minut temu, *.. tego się nie dało oglądać, zero akcji, zero niczego, 2 pierwsze mecze przepchnięte na farcie i tyle w temacie

Gość niedzielny - 37 minut temu, *.centertel.pl Haha ludzie kolejny parodysta na ławce z Portugalii, z czy do ludzi Szkoda słów

Wyrwikufel - 40 minut temu, *.netfala.pl Jeśli przejdziemy Broendby (w co wątpię, po meczu z Piastem) to wszyscy w IV rundzie są do przejścia.

Hubert1987 - 54 minuty temu, *.147.57 Jaka 4 runda, na tym etapie budowania drużyny nie przejdziemy Brendby , podziękujmy Jackowi i Miodkowi ze co rok o tej porze budujemy drużynę . W tym roku niestety losowanie 3 rundy jest nie po Naszej myśli i przygoda kończy się za 2 tygodnie . Na tym etapie drużyna nie jest gotowa !!!

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Jest słabo, w obronie jest jako tako natomiast w pomocy i na froncie nic się nie dzieje. Kompletny brak kreatywności i zaskoczenia. W zasadzie poprzednie 2 wygrane mecze w lidze były przepchnięte a nie wygrane. Pokraczny Kramer czy Pekhart to naprawdę wszystko co mamy?

Fejo Fachowiec - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jakby się udało przejść Dunczykow to mamy fazę grupowa ...ale nie mamy trenera i będzie ciężko. ????

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Jeżeli Brondby okaże się drużyna słabszą od Piasta, to jakieś szanse mamy.

Pytanie tylko, czy to jest możliwe.

Pytanie tylko, czy to jest możliwe. odpowiedz

Trener Faja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Drodzy kibice przepraszam was i proszę o przebaczenie. To nie moja wina, że Wszołi i Kapi nie znają słowa forward i kopią piłkę do tyłu...

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Potencjalni rywale ... W czym ? ????

Syn Księdza - 2 godziny temu, *.plus.pl Hahaha jaka???? trzecia runda Trener w panice nie wie co się dzieje. Bida z Nędza. Okazało się że nie ma w drużynie...bramkarza i pomocników środkowy a ten zdziwiony ...Z sezonu naxsrzin większą degrengolada...

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Nie zaprzątajmy sobie głowy 4 rundą!tyle w temacie!

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Hehehe w 4 rundzie??? Tak szmaciana Legia nie ma najmniejszych szans przejść 3 rundy!!!! Nie ma szans na nic!! Bez składu i ładu jak komuś indywidualnie coś nie wyjdzie to w plecy, kolejny sezon w d... mówię wam to teraz i wspomnicie moje słowa, Legia po pierwszym meczu pożegna się z pucharami!

Bartoszyce - 59 minut temu, *.bartsat.pl @Jano: Kolego, nie pisz szmaciana. Tylko nie Legia. Jak nie masz szacunku do Legii to przenieś swoje zabawki na konwiktorską i tam rzucaj słowa szmaciana.

Pekin - 2 godziny temu, *.chello.pl Z taką grą jak wczoraj nie ma co marzyć o kolejnej rundzie, a kurs na awans Broendby 1.8-1.9 to w zasadzie pewniak na łatwe siano

