Dziekoński: Chcemy przeciwstawić się Legii

Piątek, 26 lipca 2024 r. 10:36 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Nastroje w drużynie są bardzo dobre. Wiemy, że przyjeżdża Legia, która jest faworytem w tym sezonie do mistrzostwa. Na pewno nie będzie łatwo, ale rok temu pokazaliśmy, że u siebie potrafimy punktować z Legią - mówi przed niedzielnym meczem bramkarz Korony Kielce, Xavier Dziekoński.









- Legia zawsze ma jakość, widać że zrobiła dobre transfery, wczoraj wysoko wygrała w pucharach. Grała dobrze, ale wygrała z drużyną, która ma mniejszą jakość niż my. Teraz przyjadą się bić z nami. Ciężko przewidzieć, jak ten mecz będzie wyglądał, ale mamy swój plan. Wiemy, że możemy rywalizować z każdym jeśli będziemy drużyną i każdy będzie realizował naznaczony plan. Nie jesteśmy od razu skazani na porażkę, będziemy walczyć i chcieli zapunktować.



- Znam trochę sztuczek Marca Guala, byliśmy razem w Jagiellonii, ale kto by nie wyszedł na boisko, poziom będzie wysoki. Taką jakość składu ma Legi. Będziemy jednak starali się im przeciwstawić.



- To piękna sprawa, kiedy przychodzi komplet publiczności, to pomaga i podnosi na duchu. Mam nadzieję, że razem będziemy świętować w niedzielę po meczu.



- W spotkaniu z Pogonią Szczecin trzy razy wyjmowałem piłkę z siatki, ale to trochę za dużo, jak na przebieg tego meczu.