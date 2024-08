Brøndby IF rywalem Legii w 3. rundzie el. LK

Brøndby IF to jeden z najbardziej utytułowanych duńskich zespołów z 11 mistrzostwami kraju i 7 Pucharami Danii na koncie. W zeszłym sezonie drużyna z Brøndbyvester zajęła 2. miejsce z jednopunktową stratą do FC Midtjylland. Legioniści zmierzyli się już z Brøndby IF w 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy latem 2009 roku. Wówczas zremisowali na wyjeździe 1-1, a u siebie 2-2 i odpadli z rywalizacji przez gorszy bilans goli strzelonych na wyjeździe.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Damy radę - 20 minut temu, *.tvksmp.pl Broendby to nie są ogórki, ale są spokojnie w naszym zasięgu. Legia drugim składem na wyjeździe wygrała 5:0, a Duńczycy złapali zadyszkę czy brakło im jajec, żeby wygrać w rewanżu? Tak nie zachowują się klasowe drużyny. Pamiętam jak Widzew w walce o LM ich opykał, nie bez walki i szczęścia, ale dali radę. Zwykle nie oglądam meczów wrogich drużyn, ale ten akurat obejrzałem drugą połowę. Mam nadzieję że Legia ich zmiażdży. Z fartem Panowie i Panie. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To już nie jest to samo Broendby co kiedyś. Będzie ciężko ale damy radę. odpowiedz

Olek - 2 godziny temu, *.167.166 I na tym Legia zakończy tegoroczny podbój świata. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Olek :

Myślę że przesadzasz, pojedzie NaS do Danii ze 2 tys zrobimy 'mexyk' by nie powiedzieć poznan:))) i wygramy to bo przecież nie raz nie dwa a zaraz trzy i cztery jest pisane ze jak Legia wygrywa to dzięki kibicom a piłkarze to tylko statyści albo grajki....... odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Alan: ale pamiętasz że mamy zakaz? Więc tylu nie pojedzie.. odpowiedz

tak było - 1 godzinę temu, *.122.36 @Alan: Martw się o swój widzewe i kibiców rtsu.We Wrocławiu sektora nie wypelniliście ,a mieliscie tylko 150 minut jazdy autami. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.