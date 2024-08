Kibice i klub złożyli wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego

Kibice „Wojskowych” również byli obecni wśród delegatów i tradycyjnie złożyli wieniec w kształcie herbu naszego klubu. Na koniec wszyscy wpisali się do specjalnej księgi pamiątkowej. fot. Hugollek / Legionisci.com fot. Hugollek / Legionisci.com fot. Hugollek / Legionisci.com fot. Hugollek / Legionisci.com fot. Hugollek / Legionisci.com

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.tele2.se 1 sierpnia to jest dzien naladowany emocjami. Dla wielu z nas bardzo wazny dzien. W tym wlasnie dniu nie tylko czcimy ale i oddajemy hold naszej historii, naszym bohaterom, wszystkim ktorzy walczyli i przelewali wlasna krew abysmy my dzisiaj mogli (godnie) zyc.

Wszystkim, mlodym i starym, w tym tak specjalnym dniu, polecam ten przepiekny kawalek.



https://m.youtube.com/watch?v=jdLPT8mt6VI&pp=ygUONjMgZG5pIGNod2HFgnk%3D odpowiedz

