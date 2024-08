Legia poznała potencjalnego rywala w 4. rundzie el. Ligi Konferencji

Komentarze (44)

Wolfik - 21 godzin temu, *.chello.pl Losowanie fajne. Tylko jak z taką grą przejść Duńczyków.... odpowiedz

Olomanolo - 22 godziny temu, *.com.pl Panie Trenerze - czy ten cały Nsane czy jak mu tam napewno jest napastnikiem czy .....??? W meczu z Piastem wyglądał jak słoń w składzie porcelany - nie mamy napastnika nie mamy obrony jak mamy grać z drużynami ktore potrafią grać w pilkę - i proszę nie mówić mi że się zgrywają .wczorajszy mecz to dramat zwlaszcza ten Nsane zero przyśpieszenia do piłki on bardziej pasuje na obronę a nie do ataku odpowiedz

TOXI - 10 godzin temu, *.pwz.pl @Olomanolo: on, żadnej dobrej piłki nie dostał więc nie wiem, czego Ty oczekujesz? Wszystkie podania były albo niecelne, albo na walkę z 2 obrońcami albo gdy był ustawiony plecami do bramki i nie miał nikogo do zagrania. Wyglądał dużo lepiej niż Pekhart, który potykał się o własne nogi, czy Kramer, który mimo gola, mógł osłabić zespół już przed przerwą. odpowiedz

Hiszpan - 23 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Bądźmy poważni. Z tym.trenerem i tymi wzmocnieniami przejadą się po nas bez wysiłku. odpowiedz

Banio74 - 05.08.2024 / 18:38, *.crnagora.net Vuko, Josue wróć!!! odpowiedz

Dedi - 05.08.2024 / 18:35, *.plus.pl Łatwa droga, świetne losowanie mówią też pewnie Duńczycy. Rundy się pozamieniały dla nas jak i Broendby decydującą rundą będzie pewnie 3 runda. odpowiedz

bronek49 - 05.08.2024 / 18:22, *.vectranet.pl o czym wy marzycie przecież Legia z taką grą to zakończy swoje występy już Duńczykami to tragedia co oni grają odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 05.08.2024 / 17:58, *.telefonica.de MIODUSKI NIENAWIDZIMY CIĘ NA ZAWSZE WIERNI LEGII KIBICE odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 05.08.2024 / 17:57, *.telefonica.de MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII Zielinski won odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 05.08.2024 / 17:52, *.telefonica.de Nie będzie żadnej kolejnej rundy .

Kolejny sezon transfery z biedronki .

Gdzie są pieniądze za Slisza, Muciego ,Nawrockiego i lige konferencji???



Długi są LEGII A zyski mioduskiego .

Dlatego trzeba go wyrzucić siła bo sam nie odejdzie LEGIA dla mioduskiego to kura znosząca złote jaja . Wystarczy zrobić fikcyjny budżet z którego nic nie wynika i wykreować sztuczne koszty i pieniądz zostaje u lichwiarza mioduskiego .

Kumi ile to będzie jeszcze trwać. Albo inaczej jak wam wygodnie u szyda w kieszeni odpowiedz

Dedi - 05.08.2024 / 18:40, *.plus.pl @MIODUSKI KONFABULANT : Często tu powtarzałem, wolę transfery sprawdzonych najlepszych zawodników z ekstraklasy takie jak Rocha z Radomiaka czy Kolouris z Pogoni jako napastnicy aniżeli zbledniałe już nazwiska zza granicy dziadków jak Nsame...

Przecież każdy dobry zawodnik z ekstraklasy chciałby grać dla Legii.. po co jakieś niewiadome nazwiska z poza Polski... Trzeba było brać kiedyś Imaza z Wisły..... Ah... odpowiedz

S3 - 23 godziny temu, *.centertel.pl @MIODUSKI KONFABULANT : rozumiem że stęskniłes się za czasami posuchy jakie były do 2013 roku za czasów ITI i mistrz raz na ruski rok? Czy o chodzi? Legia ma w swojej historii 15 MP do czasów starego zarządu przed 2013 miała 8... Także biorąc pod uwagę że do nie ma kolejki szejków do zakupu naszego klubu to jak zabraknie Mioduskiego tamte czasy mogą wrócić, nie wiem czy sobie zdajesz s tego sprawę. odpowiedz

Bem - 5 godzin temu, *.atman.pl @S3: Jak już chcemy uprawiać statystykę, to trzeba dodać jeszcze jedną ważną kwestię. Otóż złoty czas Legii to lata 2013 - 2018 i pięć tytułów mistrzowskich. I była to praca organizacyjna Leśnodorskiego i jego zespołu.

Owszem, tytuł z roku 2018 to już moment kiedy Pan M był właścicielem (od marca 2017 przejął klub). Natomiast IMO rok 2018 to jeszcze spuścizna, ludzie i organizacja Leśnodorskiego.



Co więcej, lata 2016/2017 to awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA i jednocześnie czas gdzie byliśmy krajową potęgą. Także analizując obiektywnymi miernikami jak wielkość budżetu klubu.



Potem, mimo dwóch tytułów w latach 2020 i 2021, było już tylko gorzej. Tak zwani trenerzy na lata, super transfery fantastycznych Dyrektorów sportowych, popadanie w długi i tym podobne wydarzenia.



Z tego co mówił publicznie Leśnodorski, byli sensowni chętni na zakup Legii. Tyle, że Pan M wymyślał ceny nieco powiedzmy na wyrost. :)



Podsumowując, subiektywnie uważam, że to jednak Leśny był najlepszym Prezesem ostatniej dekady z nawiązką i to jego decyzje dały nam hegemonię. Okres Pana M to raczej rozmienianie tego dorobku na drobne. odpowiedz

tylkoLegia - 05.08.2024 / 17:17, *.t-mobile.pl Ten Feio jest ślepy czy boi się ich zdjąć?

Wszołek i Kapusta grają bardzo słabo i każdy to widzi - to jest coś takiego jak z wpuszczaniem Rosołka na siłe w poprzednim sezonie przez Koste. odpowiedz

Darek - 05.08.2024 / 16:00, *.chello.pl Czwarta runda wydaje się być łatwiejsza niż trzecia. Z taką grą jak wczoraj nie wróżę sukcesów. Nowi piłkarze nie dają jakości. Znowu sprowadzili ludzi z łapanki na ilość nie na jakość.

A trener amator dopiero się uczy gry co trzy dni. Dlatego dwa tygodnie temu mówił, że nie ma nic lepszego niż gra co trzy dni a wczoraj już płakał, że nie ma czasu na trening.

Ciekawe kto nie miał czasu na trening jak 80% drużyny co grała wczoraj nie grała w czwartek. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 05.08.2024 / 15:42, *.vectranet.pl Oby sie nie udało awansować do LKE szybciej upadnie to korpo Darka z Zielkiem i reszta tych amatorów odpowiedz

LLL - 05.08.2024 / 17:07, *.orange.pl @Mioduski rak Legii:Nie jestem fanem tego prezesa ale może nie śpiesz się tak z tym upadkiem bo nigdy nie wiadomo co dalej i na przykład taka Wisła to już musi grać ze Zniczem Pruszków i nie koniecznie wygrywać. odpowiedz

Egon - 05.08.2024 / 17:09, *.waw.pl @Mioduski rak Legii:



I co potem ?

Rozumiem, że ty jako wielki zawodowiec przyjdziesz i utrzymasz Legię.



Byłoby idealnie, gdyby jakiś potężny podmiot zainteresował się naszym klubem, ale chętnych nie widać, więc takie pitolenie, żeby nie przychodzić na stadion i życzenie, żeby w Legii było jak najgorzej może uskuteczniać albo kibic innego klubu, albo przedszkolak. odpowiedz

13 - 05.08.2024 / 15:35, *.204.5 Jedni mówią j LKE, drudzy LKE to kasa a ja mowie tak. Nie ważne w co gramy. Klub Legii Warszawa jest cienki i wczorajszym meczem to właśnie udowodnil. Teraz znajda sie tacy co powiedza ze to i tamto, ze dlaczego i ze kibic sukcesu. Jestem z Legia cale zycie i wyp. Tyle powiem. Legia nigdy nie grala tak jak powinna. Wielki czas był gdy Radovica sprzedano i Magiera przegral z Ajaxem. Teraz to jest zjazd w dol na maksa. Podejrzewam jedno... Lesny to byl fanatyk. Legia mogla zajsc wysoko. Kudlaty to wyslannik FIFA. Ma ukrucic narodowe emocje. Tzn ma nie pozwolic by zawitały w CL. No i tak jest. Teraz kolejne 5 meczy potwierdzi moja teorie i haj lajf. Brondby nas rozjedzie. Wczoraj to byl nasz sklad petarda. odpowiedz

Edzio - 05.08.2024 / 16:48, *.orange.pl @13 : Wczoraj oglądając naszą grę to się zastanawiałem czy gramy o utrzymanie czy o mistrza, ale wiem o tym, że nasza Legia przejdzie ten Duński klubik i zagra w Europie jeszcze lepiej jak w tamtym sezonie. TYLKO LEGIA!!! odpowiedz

13 - 05.08.2024 / 17:27, *.204.5 @Edzio: całym sercem jestem za tym. Tak jak całym sercem kocham Polskę. Niestety i tu i tu włodarze to jakaś porażka... Nie znam klubu Brondby. Nie wiem czy to koty czy amatorzy... odpowiedz

Echhhh - 05.08.2024 / 15:35, *.35.103 Z taką grą to zatrzymamy się na Duńczykach odpowiedz

ZenekL3 - 05.08.2024 / 15:26, *.chello.pl Z grą jaką pokazaliśmy w meczach z Piastem, Koroną czy Zagłębiem to my nie tylko przegramy z Brendby ale dostaniemy tam ostry wpier...l. Oczywiście zawsze może być trochę szczęścia jkaś czerwona dla Duńczyków albo szczęsliwe karne jak z Midtjyland. Ale widać, że materiał w tym roku słabszy niż rok temu. odpowiedz

Juri - 05.08.2024 / 15:26, *.centertel.pl Losowanie marzenie,trzeba wziąć się w garść i ograć Duńczyków. odpowiedz

Mecenas - 05.08.2024 / 15:17, *.t-mobile.pl Brøndby ma łatwa drogę. odpowiedz

WFH - 05.08.2024 / 15:11, *.vectranet.pl To ludzie ktorzy wyrabiaja po ok 240 godz/mc powinni juz dawno pasc z wycieczenia ,idac tokiem myslenia kopaczy . odpowiedz

Alex Bielany - 05.08.2024 / 15:09, *.54.227 Z tą formą co wczoraj to my sobie możemy wygrać z Cosmosem Nowotaniec odpowiedz

WFH - 05.08.2024 / 15:07, *.vectranet.pl Ludzie pracuja 5 dni w tyg po 8 godzin .Kopacze po ok 2 godz dziennie ,do tego odnowa,opieka zdrowotna itp itd kasa konkretna ,warunki ze zwykly smiertelnik moze pomazyc.I co nie ma sily zeby grac o mistrza ,PP i LK . odpowiedz

odp - 05.08.2024 / 15:41, *.plus.pl @WFH: źle wybrałeś, nawet nie mając talentu można zostać dobrym/przeciętnym piłkarzem, więc nie zazdrość. odpowiedz

Pusia - 05.08.2024 / 15:05, *.ztomy.com To raczej Broendby poznało rywala…sorry z taką gra Legia nie ma podjazdu do Duńczyków… odpowiedz

Gonczalo Fajo Miodulski - 05.08.2024 / 14:47, *.216.31 I tak Fajo się zesra. odpowiedz

Okęciak - 05.08.2024 / 14:42, *.. losowanie marzenie ale najpierw trudna przeszkoda w 3 rundzie nas czeka... Jak ograją Broendby to w zasadzie awans w kieszeni. odpowiedz

Dariusz - 05.08.2024 / 14:41, *.play-internet.pl Gorzej, że najpierw trzeba przejść 3 rundę, w której szansę oceniam na 40% odpowiedz

luxik - 05.08.2024 / 14:38, *.net.pl awans do fazy grupowej podany na tacy hehe co nie Feio? xd odpowiedz

minima(L)imaxi - 05.08.2024 / 14:37, *.. ale szczerze?! szczerze?! wolę w tym sezonie byśmy odpadli z Broendby jak 15 lat temu niż tułali się w 3 lidze europejskiej. wczoraj pięknie było widać jak to przekłada się na Extraklase faken stracone 3 punkty. jagusy już uciekają w tabeli także olać te zielone pucharki i skupić sie na krajowej Lidze oraz Pucharze Polski. rakusy rok temu też sie przekonali jak to jest rozkładać siły na wszystkie fronta i efekt końcowy wiadomy, nie powielajmy tego błędu, uodzyskać Mistrzostwo po 4 latach to priorytet. i that's it! odpowiedz

Autor - 05.08.2024 / 15:23, *.161.13 @minima(L)imaxi: ponieważ gramy w eliminacjach LK to przekłada się to (negatywnie) na ligę w której tracimy dystans do jagi która gra w eliminacjach do LM. Ciekawe. Logiczne. Tak średnio logiczne. Właściwie to w ogóle nielogiczne. Chyba że jaga to los galacticos poza zasięgiem wszyskich (w naszej lidze). To wtedy logiczne. Zaprzestać gry w LK ;-) odpowiedz

Alan - 05.08.2024 / 14:32, *.t-mobile.pl Jakoś jestem dobrej mysli co do dunczykow . odpowiedz

Syn trenera - 05.08.2024 / 14:26, *.plus.pl Ehhh no i co z tego w tym składzie i w tej formie...jesteśmy bez????szans z Duńczykami ... musiałby być mega fart.W zeszłym sezonie jakimś cudem Kosta trafił z forma na eliminacje i początek fazy pucharowej....Trener Faja nigdy z nicz. Tu nie trafi chyba.... odpowiedz

ozon - 05.08.2024 / 14:25, *.centertel.pl Zrobić wszystko aby przejść Duńczyków, nawet kosztem meczów w lidze (ewentualnie przełożyć mecz przed rewanżem z nimi). Bo takiej autostrady w 4 rundzie, dawno nie było. odpowiedz

minima(L)imaxi - 05.08.2024 / 14:44, *.tuxli.org @ozon: nie, nie, nie i jeszcze raz NIE! żadnych "cięć" kosztów w Extraklasie. wczoraj "świetnie" to było widać. i tak zaraz tym oto sposobem ucieknie Nam 10 kolejek i już widze te nadrabianie w kwietniu oraz maju. tu trzeba grać na maxa by mieć zapewnionego Majstra na 2-3 kolejki przed końcem faken odpowiedz

Ozon - 05.08.2024 / 15:28, *.centertel.pl @minima(L)imaxi: Puchary są najważniejsze. Tu jest prawdziwa kasa i okno wystawowe dla piłkarzy. Za Muciego Legia nie dostałaby 10 baniek, gdyby nie strzelał Aston Villi, bo nikogo mecze z Radomiakiem czy Piastem w Europie nie interesują. Zawodnicy też przychodzą dla granie w Europie, a nie kopania w Mielcu czy Niecieczy. odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 05.08.2024 / 14:25, *.217.40 Autostrada do fazy grupowej! odpowiedz

lucho_83 - 05.08.2024 / 14:24, *.centertel.pl Teraz pozostaje "tylko" ograć Broendby i w zasadzie faza ligowa/grupowa. odpowiedz

Legionista - 05.08.2024 / 14:24, *.orange.pl Najpierw to trzeba ograć Duńczyków ale po wczorajszym meczu a tego nie widzę szczegonie z drewnem w bramce odpowiedz

