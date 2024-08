Legia poznała potencjalnego rywala w 4. rundzie el. Ligi Konferencji

Komentarze (27)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 57 minut temu, *.chello.pl Czwarta runda wydaje się być łatwiejsza niż trzecia. Z taką grą jak wczoraj nie wróżę sukcesów. Nowi piłkarze nie dają jakości. Znowu sprowadzili ludzi z łapanki na ilość nie na jakość.

A trener amator dopiero się uczy gry co trzy dni. Dlatego dwa tygodnie temu mówił, że nie ma nic lepszego niż gra co trzy dni a wczoraj już płakał, że nie ma czasu na trening.

Ciekawe kto nie miał czasu na trening jak 80% drużyny co grała wczoraj nie grała w czwartek. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Oby sie nie udało awansować do LKE szybciej upadnie to korpo Darka z Zielkiem i reszta tych amatorów odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.5 Jedni mówią j LKE, drudzy LKE to kasa a ja mowie tak. Nie ważne w co gramy. Klub Legii Warszawa jest cienki i wczorajszym meczem to właśnie udowodnil. Teraz znajda sie tacy co powiedza ze to i tamto, ze dlaczego i ze kibic sukcesu. Jestem z Legia cale zycie i wyp. Tyle powiem. Legia nigdy nie grala tak jak powinna. Wielki czas był gdy Radovica sprzedano i Magiera przegral z Ajaxem. Teraz to jest zjazd w dol na maksa. Podejrzewam jedno... Lesny to byl fanatyk. Legia mogla zajsc wysoko. Kudlaty to wyslannik FIFA. Ma ukrucic narodowe emocje. Tzn ma nie pozwolic by zawitały w CL. No i tak jest. Teraz kolejne 5 meczy potwierdzi moja teorie i haj lajf. Brondby nas rozjedzie. Wczoraj to byl nasz sklad petarda. odpowiedz

Edzio - 9 minut temu, *.orange.pl @13 : Wczoraj oglądając naszą grę to się zastanawiałem czy gramy o utrzymanie czy o mistrza, ale wiem o tym, że nasza Legia przejdzie ten Duński klubik i zagra w Europie jeszcze lepiej jak w tamtym sezonie. TYLKO LEGIA!!! odpowiedz

Echhhh - 1 godzinę temu, *.35.103 Z taką grą to zatrzymamy się na Duńczykach odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Z grą jaką pokazaliśmy w meczach z Piastem, Koroną czy Zagłębiem to my nie tylko przegramy z Brendby ale dostaniemy tam ostry wpier...l. Oczywiście zawsze może być trochę szczęścia jkaś czerwona dla Duńczyków albo szczęsliwe karne jak z Midtjyland. Ale widać, że materiał w tym roku słabszy niż rok temu. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Losowanie marzenie,trzeba wziąć się w garść i ograć Duńczyków. odpowiedz

Mecenas - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brøndby ma łatwa drogę. odpowiedz

WFH - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To ludzie ktorzy wyrabiaja po ok 240 godz/mc powinni juz dawno pasc z wycieczenia ,idac tokiem myslenia kopaczy . odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.54.227 Z tą formą co wczoraj to my sobie możemy wygrać z Cosmosem Nowotaniec odpowiedz

WFH - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ludzie pracuja 5 dni w tyg po 8 godzin .Kopacze po ok 2 godz dziennie ,do tego odnowa,opieka zdrowotna itp itd kasa konkretna ,warunki ze zwykly smiertelnik moze pomazyc.I co nie ma sily zeby grac o mistrza ,PP i LK . odpowiedz

odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl @WFH: źle wybrałeś, nawet nie mając talentu można zostać dobrym/przeciętnym piłkarzem, więc nie zazdrość. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.ztomy.com To raczej Broendby poznało rywala…sorry z taką gra Legia nie ma podjazdu do Duńczyków… odpowiedz

Gonczalo Fajo Miodulski - 2 godziny temu, *.216.31 I tak Fajo się zesra. odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.. losowanie marzenie ale najpierw trudna przeszkoda w 3 rundzie nas czeka... Jak ograją Broendby to w zasadzie awans w kieszeni. odpowiedz

Dariusz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gorzej, że najpierw trzeba przejść 3 rundę, w której szansę oceniam na 40% odpowiedz

luxik - 2 godziny temu, *.net.pl awans do fazy grupowej podany na tacy hehe co nie Feio? xd odpowiedz

minima(L)imaxi - 2 godziny temu, *.. ale szczerze?! szczerze?! wolę w tym sezonie byśmy odpadli z Broendby jak 15 lat temu niż tułali się w 3 lidze europejskiej. wczoraj pięknie było widać jak to przekłada się na Extraklase faken stracone 3 punkty. jagusy już uciekają w tabeli także olać te zielone pucharki i skupić sie na krajowej Lidze oraz Pucharze Polski. rakusy rok temu też sie przekonali jak to jest rozkładać siły na wszystkie fronta i efekt końcowy wiadomy, nie powielajmy tego błędu, uodzyskać Mistrzostwo po 4 latach to priorytet. i that's it! odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.161.13 @minima(L)imaxi: ponieważ gramy w eliminacjach LK to przekłada się to (negatywnie) na ligę w której tracimy dystans do jagi która gra w eliminacjach do LM. Ciekawe. Logiczne. Tak średnio logiczne. Właściwie to w ogóle nielogiczne. Chyba że jaga to los galacticos poza zasięgiem wszyskich (w naszej lidze). To wtedy logiczne. Zaprzestać gry w LK ;-) odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jakoś jestem dobrej mysli co do dunczykow . odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.plus.pl Ehhh no i co z tego w tym składzie i w tej formie...jesteśmy bez????szans z Duńczykami ... musiałby być mega fart.W zeszłym sezonie jakimś cudem Kosta trafił z forma na eliminacje i początek fazy pucharowej....Trener Faja nigdy z nicz. Tu nie trafi chyba.... odpowiedz

ozon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zrobić wszystko aby przejść Duńczyków, nawet kosztem meczów w lidze (ewentualnie przełożyć mecz przed rewanżem z nimi). Bo takiej autostrady w 4 rundzie, dawno nie było. odpowiedz

minima(L)imaxi - 2 godziny temu, *.tuxli.org @ozon: nie, nie, nie i jeszcze raz NIE! żadnych "cięć" kosztów w Extraklasie. wczoraj "świetnie" to było widać. i tak zaraz tym oto sposobem ucieknie Nam 10 kolejek i już widze te nadrabianie w kwietniu oraz maju. tu trzeba grać na maxa by mieć zapewnionego Majstra na 2-3 kolejki przed końcem faken odpowiedz

Ozon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @minima(L)imaxi: Puchary są najważniejsze. Tu jest prawdziwa kasa i okno wystawowe dla piłkarzy. Za Muciego Legia nie dostałaby 10 baniek, gdyby nie strzelał Aston Villi, bo nikogo mecze z Radomiakiem czy Piastem w Europie nie interesują. Zawodnicy też przychodzą dla granie w Europie, a nie kopania w Mielcu czy Niecieczy. odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 2 godziny temu, *.217.40 Autostrada do fazy grupowej! odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Teraz pozostaje "tylko" ograć Broendby i w zasadzie faza ligowa/grupowa. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Najpierw to trzeba ograć Duńczyków ale po wczorajszym meczu a tego nie widzę szczegonie z drewnem w bramce odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.