III liga: Legia II Warszawa 0-1 Warta Sieradz

Sobota, 3 sierpnia 2024 r. 13:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała w LTC z Wartą Sieradz 0-1. Do przerwy było 0-0. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 10 sierpnia o godz. 17, na wyjeździe z Bronią Radom.









Pierwsze spotkanie w nowym sezonie przyniosło bardzo wiele zmian w składzie Legii II. Na palcach jednej ręki można policzyć zawodników z wyjściowej jedenastki, którzy regularnie dostawali szanse gry w poprzednim sezonie. Pozostało trzech doświadczonych graczy - Mateusz Możdżeń, Michał Kucharczyk i Julien Tadrowski.



Na pierwszy strzał nie przyszło nam czekać długo, bo do 4. minuty. Oddali go zawodnicy drużyny gości, którzy najpierw wykonywali rzut wolny, a po wycofaniu piłki uderzenie nad poprzeczką oddał Damian Ślesicki. W odpowiedzi dobrze piłkę wyłożył Pascal Mozie, ale zamykający akcję Jakub Zbróg nie zdołał dobrze złożyć się do strzału. Po chwili celnie uderzył Michał Kucharczyk, ale bramkarz obronił. W 13. minucie bardzo dobrym strzałem z dystansu popisał się Viktor Karolak, jednak bramkarz zdołał zbić piłkę na poprzeczkę i legioniści mieli tylko rzut rożny, który nie przyniósł żadnej wymiernej korzyści. Kolejne minuty przyniosły dominację zespołu gości, który miał kilka rzutów rożnych i sytuacji podbramkowych. W 20. minucie to Legia miała niezłą okazję, jednak zabrakło wykończenia w polu karnym.



W 26. minucie Warta miała dobrą okazję do zdobycia gola. Najpierw Marcel Mendes-Dudziński skierował piłkę na rzut rożny pod strzale Bartłomieja Kręcichwosta z ostrego kąta, a następnie po rzucie rożnym zablokowane zostały strzały Trubnikova i Pieli. Jeszcze na koniec niecelnie z woleja uderzał Pietrzak. W końcówce pierwszej połowy goście pokazali się z lepszej strony, częściej i skuteczniej atakowali, stwarzali sytuacje.



W 37. minucie legioniści posłali płaskie podanie z prawej strony w pole karne, ale Zbróg nie sięgnął piłki na wślizgu. Jeszcze przed przerwą powalczył Kucharczyk, który znajdował się na dobrej pozycji przed bramką, jednak sędzia uznał, że był na spalonym, a chwilę później z dystansu nad bramką uderzył Gandziarowski i arbiter zakończył pierwszą część spotkania przy stanie 0-0.



Na drugą połowę legioniści wyszli bez zmian w składzie i od początku ruszyli do ataków. W 55. minucie obok bramki uderzał Zbróg. Było to jednak dobry strzał i minimalna pomyłka. W 61. minucie Zbróg dostał dobre podanie ze środka od Sarudiego, posłał piłkę w pole karne, a rywale musieli ratować się wybiciem na rzut rożny. 2 minuty później boisko opuścił Michał Kucharczyk. Zastąpił go Stanisław Gieroba.



W 68. minucie legioniści wykonywali rzut wolny, po którym głową uderzał Tadrowski, ale się pomylił. W 75. minucie padł gol dla Warty. Po szybkim wznowieniu z autu Ślesicki zagrał przed bramkę, a Pawlak wcisnął piłkę do siatki z ostrego kąta. 3 minuty później Jędrasik posłał futbolówkę przed bramkę, ale Gieroba nie dał rady jej przyjąć i oddać strzału. W 81. minucie legioniści dośrodkowali z rzutu rożnego, a Tadrowski główkował nad poprzeczką. 5 minut później w doskonałej sytuacji znalazł się Pawlak, z ostrego kąta chciał pokonać bramkarza Legii, ale Mendes-Dudziński nie dał się zaskoczyć. Legioniści walczyli do końca, ale nie udało się wyrównać.



III liga: Legia II Warszawa 0-1 (0-0) Warta Sieradz

0-1 - 75' Wojciech Pawlak



Legia II: 12. Marcel Mendes-Dudziński - 3. Viktor Karolak, 4. Adam Mesjasz, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi (71' 8. Maciej Saletra), 17. Julien Tadrowski (84' 5. Rafał Boczoń), 18. Michał Kucharczyk (k) (63' 9. Stanisław Gieroba), 20. Oliwier Olewiński, 21. Jakub Zbróg (84' 11. Adam Ryczkowski), 23. Szymon Grączewski (71' 7. Jakub Jędrasik), 24. Pascal Mozie



Warta: 71. Mykyta Zelenskyj, 8. Artur Sójka, 10. Jakub Piela (89' 11. Maciej Knap), 13. Maksymilian Gandziarowski, 16. Mateusz Lis (k), 17. Ołeh Trubnikow, 18. Damian Ślesicki, 20. Szymon Pietrzak, 21. Wojciech Pawlak (90+2 23. Filip Zawadzki), 25. Bartłomiej Maćczak (90' 14. Mateusz Popczyk), 99. Bartłomiej Kręcichwost



żółte kartki: Tadrowski - Trubnikow



