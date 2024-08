Wyniki 1. kolejki III ligi

W weekend do rywalizacji powróciły zespoły III Ligi grupy 1. Legia II Warszawa, w której nastąpiło wiele zmian, na start sezonu przegrała w LTC z Wartą Sieradz 0-1. Ciekawe i szalone okazało się spotkanie spadkowicza z II Ligi - Stomilu Olsztyn - który pokonał skierniewicką Unię 4-3 i to właśnie drużyna z województwa warmińsko-mazurskiego zajmuje pozycję lidera. Następną kolejkę zaplanowano na najbliższy weekend.

exsa - 05.08.2024 / 14:18, *.orange.pl Start "LEGII II " na minus 3pkt. w dodatku na swoim stadionie !!! odpowiedz

VUKO - 05.08.2024 / 10:32, *.play-internet.pl W tym sezonie rezerwy nie mają na celu awansu do II ligi (oszczędniśći) odpowiedz

