Bilety na mecz z Radomiakiem

KUP BILET NA MECZ LEGIA - RADOMIAK Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

18 sierpnia o godzinie 17:30 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie mecz 5. kolejki Ekstraklasy, w którym podejmie zespół Radomiaka Radom. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się po ostatnim gwizdku spotkania z Piastem Gliwice (4 sierpnia, ok. 22). Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię.

