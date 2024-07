Półfinał debla Kolonus w WTA125, porażka Berkiety w Porto

W turnieju WTA 125 na kortach Legii, tenisistka naszego klubu, Zuzanna Kolonus dotarła do półfinału gry podwójnej. Legionistka, grająca w parze z Weroniką Ewald, w półfinale przegrały z późniejszymi triumfatorkami - Martyną Kubką i Weroniką Falkowską. Z kolei Tomasz Berkieta startujący w turnieju ITF M25 w Porto, uległ Portugalczykowi Vasco Leocie Pracie 4-6, 6-3, 4-6. Wyniki Kolonus w deblu: 1/4 finału: Zuzanna Kolonus/Weronika Ewald - Yuliana Lizarazo (Kolumbia)/Natalija Stevanovic (Serbia) 6-4, 4-6, 10-7 1/2 finału: Kolonus/Ewald - Weronika Falkowska/MartynaKubka 0-6, 2-6

