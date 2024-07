Od soboty do czwartku starty Bartnika na IO

W Paryżu rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie, w których startować będzie dwóch sportowców Legii Warszawa. Łukasz Gutkowski do rywalizacji przystąpi pod koniec Igrzysk, bowiem rywalizacja pięcioboistów rozpocznie się dopiero 8 sierpnia. Wcześniej, bo już w sobotę, do rywalizacji o medale przystąpi zawodnik sekcji strzeleckiej Legii, Tomasz Bartnik . Strzelcy mierzyć się będą ponad 250 kilometrów od Paryża i wioski olimpijskiej, w miejscowości Châteauroux, którą mieli okazję odwiedzić w niedalekiej przeszłości. 27 lipca o godzinie 9:00, rozpoczną się kwalifikacje konkurencji karabin pneumatyczny mix (z 10 metrów), w których Bartnik startować będzie wraz z Anetą Stankiewicz. Finał tej konkurencji zaplanowano na godzinę 10:30. Dzień później, w niedzielę 28 lipca o 11:15, Bartnik rozpocznie start w kwalifikacjach konkurencji karabin pneumatyczny (10m), zaś jej finał rozegrany zostanie dzień później (poniedziałek) od 12:00. W środę, 31 lipca, Tomasz Bartnik rozpocznie rywalizację w ostatniej konkurencji - karabinie 3 postawy (z 50 metrów). Kwalifikacje rozpoczną się o 9:00, a finał odbędzie się dzień później, 1 sierpnia o 9:30.

