Z obozu rywala

Korona przed meczem z Legią. Problemy na każdym szczeblu

Sobota, 27 lipca 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legię Warszawa czeka pierwsze wyjazdowe spotkanie w sezonie 2024/25. Legioniści udadzą się do Kielc, by zmierzyć się z tamtejszą Koroną. Sprawdźmy, jak na początku rozgrywek wygląda kielecka drużyna.