Pod lupą LL! - Artur Jędrzejczyk

Sobota, 27 lipca 2024 r. 08:58 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wraz z początkiem obecnego sezonu nowym/starym kapitanem Legii został Artur Jędrzejczyk. Ten doświadczony obrońca zagrał od pierwszych minut przeciwko walijskiemu Caernarfon Town FC. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jego występowi w tym meczu.