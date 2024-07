Komentarze (45)

Arys parowa - 41 minut temu, *.netfala.pl Niestety Elitim był szykowany na rozgrywającego. Wypadł i nie ma komu tego robić. Muszą na szybko kogoś sprowadzić bo będzie dramat jak w tym meczu. odpowiedz

WdW - 58 minut temu, *.t-mobile.pl okej styl to jedno.bo stylu brak ale takie dziadowskie mecze z ogórami tez trzeba umieć wygrywać bo sezon temu takie mecze zawsze remisowaliśmy albo przegrywaliśmy ,więc mały progres jest a liczą się tylko punkty odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kopanina rodem z ligi okręgowej. Tragedia. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Nie ma komu kreować gry! Jest kopanie się z Koroną! Zero schematów w ofensywie! Po co Pekhart wszedł? odpowiedz

Jrzk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ja nie widzę koleiny mecz z rzędu pomysłu... odpowiedz

Wachtel - 1 godzinę temu, *.chello.pl Coś się działo, bo przysnąłem...? odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szarpana grą bez płynności. Brak rozegrania. Tutaj nie ma komu grać. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl totalny piach, i cały czas bajerowanie tego faji,

kramer najpierw chca go wypchac a teraz okazuje sie ze gra w pierwszym skladzie ... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Do przerwy mecz słaby, taki na remis. Martwi mnie mała liczba sytuacji. odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legia- Kielce Rugby Klub +sędzia na razie remis... odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kramer jak nie strzela karnego to setkę ważną spartoli. A Nsame to z Afryki jeszcze jedzie? A Morisita najlepszy w ostatnim meczu to gdzieś też się zgubił? Znowu lipa i kupa mułu. Czekamy na drugą połowę. Oby ktoś z korony dostał czerwoną to może coś strzelimy i będzie lżej.... może odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl W drugiej połowie dobre zmiany i kręcimy. odpowiedz

Free - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pytanie...czy feio nie widzi żenady którą prezentuje kapustka? Przecież to jest sabotaż w ofensywie i defensywie odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Free: Grałby Elitim, ale nie może.

Potrzebny jest jeszcze jeden transfer za Elitima. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Lukinhas nic nie daje oprócz wymuszania fauli! Nie mamy za wiele argumentów żeby przepchnąć ten mecz.. odpowiedz

eduardo - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @Znawca: gola strzelil odpowiedz

zaniepokojony - 1 godzinę temu, *.cdn77.com te wszyskie nowe wynalazki to ogory prz Josue. odpowiedz

krasnal - 1 godzinę temu, *.orange.pl Znowu to samo nędza odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wycinka Luquinhasa trwa, ale sędzia z okręgówki na to pozwala, a u nas kartki za gówna. Skończy się, oby nie, wycięciem Brazylijczyka, albo czerwoną u nas- bo wreszcie ktoś nie wytrzyma tej ciągłej wycinki. Sędzia z okręgówki. odpowiedz

Arys parowa - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @SEBO(L) :

Dokładnie jest tak jak mówisz.



Sędzia tragedia twarde faule puszcza, gwiżdże byle co.

odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kapustka jest jak Rosołek , w zasadzie jeszcze sporo gorzej. Co za lewus odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tak się przegrywa mistrza ,znowu piach odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @antek: niestety cały czas brak jakości! Tyle transferów a rozgrywającego i porządnego napastnika brak! odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Z Janka Ziolkowskiego beda ludzie. On juz pokazuje klase. Bardzo fajny obronca. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Dokładnie. W meczach, które zagrał był pewnym naszym punktem. odpowiedz

robert szenfeld - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl kapustka godnie zastępuje rosołka .. coś te kulinaria nam kością w gardle stoją . Kto jest teraz odpowiedzialny za rozgrywanie piłki ??? Bo chyba wychodzi na to , że Pankov? To pytanie do tych debili zadowolonych z odejścia Josue . Kapustka do rezerw natychmiast. A Wszołek ? .. On żyje z podań, tylko nie ma komu podać , więc zejdźcie z Niego . odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @robert szenfeld : Wszolek to tagi drugi identyczny Puchacz, tyle ze starszy. Glowa w dol, sprint wzdluz linii i jakas doscrodcovia ny chybil trafil. Zero techniki, zero dryblingu, zero pomyslow. sprint i yeeb w pole karne, moze kogos trafi. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kopanina z jednym celnym strzałem. Luquinhas na plus. Reszta kopię się po czołach. Nic się nie zmienia w grze. Padaka jaka była jest dalej. odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl jak na druga połowę wyjdzie Kapustka i Wszołek to znaczy że trener jest ślepy albo że specjalnie osłabia dróżynę ile można tym paralitykom dawać szans ? odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @WdW: Dokladnie odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Kopią się z tą koroną zamiast ich zamknąć i strzelić gola,słabizna odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Lukiniasa można faulować bez żadnego limitu? Widzę ,że "odpowiedniego" sędziego wyznaczyli na ten mecz odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Niską obraną z Koroną! Masakra! odpowiedz

@Jurek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Oglądasz mecz? odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Kapustka jak zwykle jest najgorszy. odpowiedz

Szary - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak się ma sytuację jak Kramer to się ładuje lufę pod ladę i cześć ,a on strzela tak ,że piłka ledwo się toczy odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Kramer dziad. pol metra do bramki... odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl tobiasz WON odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Faja wlasnie powiedzial ze Morishita, a raczej jego aklimatyzacja jest zakompleksiona czyli skomplikowana. Serio? Ponad pol roku, iles tam kilkanascie czy kilkadziesiat meczow a ten dziad nadal buja bajki o aklimatyzacji???

Totalnie mnie tym rozwalil. Miernota trenerska. Niech wypada. Co za syf.

Ile tego pyeer do leenia o aklimatyzacji? Ile mozna? Jak dlugo???

Aklimatyzacja, siatkonoga i (trzeba) czas(u). Kolejny pajac WF-ista. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: w punkt... I granie Krameremnktoreginjyz nie powinno być w klubie odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Gdzie Hiszpan ? Byl na lawce w czwartek. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Brak Morishity za to z Wszołkiem i Kapustą, którzy nic nie grają.

Nsane dalej połamany. Co kilka dni słyszymy tylko, że jego powrót to kwestia kilku dni. I tak oto mija kolejny tydzień a nam wciska się kity. odpowiedz

Wieczny kibic Legi - 3 godziny temu, *.beskidmedia.pl Gdzie jest ta gwiazda nsame ? Jestem coraz bardziej poirytowany odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11

........................ Kobylak ......................

Pankov ..... Ziółkowski ........... Kapuadi

Chodyna ... Augustyniak ... Goncalves .... Vinagre

................... Luquinhas .........................

................. Alfarela ...... Gual ....................

LEGIA Mistrz !!!

0:2 odpowiedz

Stary kibic - 3 godziny temu, *.mgk.pl Saga Kramera trwa dalej. odpowiedz

