Konferencja

Kuzera: Jest złość, ale zrobiliśmy wszystko

Niedziela, 28 lipca 2024 r. 22:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kamil Kuzera (trener Korony): Oprawa i wszystko co działo się dziś na stadionie, było godne finału. Tak też podeszliśmy do tego meczu. Zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo, by dziś zapunktować. Niestety takie mecze pokazują, że nie można wyłączyć się nawet na chwilę.



Jest ogromna złość, ale chłopaki mogą wyjść z podniesionymi głowami, bo zrobiliśmy wszystko. Nie ma innej drogi - ci co chcą oddawać wszystko i mocno pracują na ten zespół, będą w nim występować.