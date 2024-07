Strzał Luquinhasa za 3 punkty

Sędziowie

Główny: Karol Arys

Asystent: Marek Arys

Asystent: Marcin Janawa

Techniczny: Arkadiusz Nestorowicz

VAR: Szymon Marciniak

AVAR: Tomasz Marciniak



Pogoda:

Temperatura 17°C

Ciśnienie 1021 hPa

Wilgotność 64%



Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

dodaj

kucik - 3 minuty temu, *.134.53 do tej pory mnie oczy bolą od tej kopaniny… jedyny plus tej ogórkowej gry to to że 3pkt… odpowiedz

Michał - 20 minut temu, *.plus.pl Tak zwany mecz przepchnięty. Szkoda słów na naszą grę. Nie którzy grają nie którzy siedzą na ławce nie którzy siedzą na trybunach a inni u lekarza a wszyscy chcą mieć wypłatę oj i to nie małą. Siara i wstyd jak na grę LEGII WARSZAWA.... naszej ukochanej LEGII WARSZAWA! Bawcie się dalej ale z taką grą to mistrzostwa nie będzie a i tutaj to i Mourinho nie pomoże. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Marian - 21 minut temu, *.co.uk Tak sie zdobywa mistrza! Brawo Legia! odpowiedz

Coach - 24 minuty temu, *.. Mecz fatalny.

Oczy bolały ale się udało.



Przy takim polowaniu na nogi, Luqinhas może nie dotrwac do zimy… odpowiedz

wkz - 27 minut temu, *.107.150 Bartek kapitanie coś Ci nie idzie. Słabiutko ooojjj słabiutko. Nie wiem z Wszołkiem się założyliscie który zajmie miejsce Rosołka? odpowiedz

Wszołek król Familiady - 29 minut temu, *.217.112 Wszołek najgorszy występ od czasu legendarnego występu w Familiadzie. odpowiedz

Stary kibic - 29 minut temu, *.mgk.pl Panie trenerze czas i pora udać się do okulisty,to co wyprawia gual,Kramer wszolek. Woła o pomstę do nieba. odpowiedz

???? - 34 minuty temu, *.com.pl Celhaka i Chodyns tragiczne zmiany , celhaka podania do nich i zapalnik , chodyna same faule i jeden groźny strzał . odpowiedz

Egon - 38 minut temu, *.waw.pl Na pełne wprowadzenie do gry wielu nowych zawodników oraz zbudowanie praktycznie nowej drużyny potrzeba czasu, dlatego, na razie, punkty są najważniejsze.



Ziółkowski ma zadatki na świetnego obrońcę.

W kolejce do łapania minut w pierwszym składzie czekają Leszczyński, Urbański i Szczepaniak. odpowiedz

KIBIC - 40 minut temu, *.. Napiszę to co tydzień temu. Dzięki tylko szczęściu wygraliśmy drugi mecz z rzędu. Ale kiedyś szczęście się skończy. Bramka Luqi stadiony świata. I to tyle z plusów tego meczu. Faja nie ma w ogóle pomysłu na grę Legii. Najgorsza drużyna z problemami stosuje presing na Legii i nie potrafimy wyjść z własnej połowy podaniami tylko laga. Faja liczy tylko na farta bo gość nie ma umiejętności trenerskich. Co za dzban wpadł na pomysł aby go zakontraktować. Legia od zeszłego sezonu gra bez pomysłu. Brak tu taktyki i zamysłu trenerskiego. Zawodnicy grają tylko do przodu bez żadnego pomysłu. Potrzebujemy trenera a nie człowieka, który udaje go i dopiero zbiera doświadczenie. Z taką grą odpadamy z Broendby. I na koniec Celhaka i Kuń noż kur...a jak można ????? odpowiedz

Matias - 40 minut temu, *.vectranet.pl Męczący Srejo. Runjaic wróć. Tak męcząca Legię będziemy oglądali co tydzień bo mamy boga taktyki Srejo. odpowiedz

Darek - 40 minut temu, *.chello.pl Znów kopanina. Nic się nie zmienia. 2 celne strzały po jednym w każdej połowie. 3 punkty zdobyte i to jedyny pozytyw z tego meczu. odpowiedz

Franek - 40 minut temu, *.chello.pl My też mamy problemy ze skutecznością, rozegraniem piłki, za dużo zmian zamiast zgrywania, brakiem lidera. Jednak mamy bardzo dużo szczęścia i dlatego nie straciliśmy bramki. odpowiedz

Mateusz z Gór - 47 minut temu, *.orange.pl Tobiasz 4

Pankov 4

Ziółkowski 4

Kapuadi 4

Wszołek 3

Claude Goncalves 3

Kapustka 3

Luquinhas 5

Ruben Vinagre 3

Kramer 2

Gual 2

Chodyna 2

Pekhart 2

Celhaka 3

Kun 4

Strzałek 4 odpowiedz

Egon - 35 minut temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór: Mam nadzieję, że Alfarela i Nsame będą wkrótce gotowi do gry i pokażą trochę jakości, bo Pekhart z Kramerem, to najwyżej ławeczka. odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 minut temu, *.orange.pl @Egon:



Dziwny mecz. Taki Vinagre np. grał bardzo źle, ale miał dwa najbardziej kluczowe zagrania w tym meczu w ofensywie spośród wszystkich zawodników, czyli asystę do Kramera, który nie trafił do bramki i asystę do Luquinhasa, który potrafił to zrobić. Jak Słoweniec nie będzie takich sytuacji wykorzystywał to wszyscy będą wściekli. A Pekhart zupełnie nie pasował do tego, co dziś grała Legia, mijał się nie tyle z piłkami, co z akcjami jako tako w ogóle i często znajdował się tam, gdzie piłki w ogóle nie było. On musi być umiejętnie wykorzystywany, żeby jego obecność na boisku była przydatna.



Ale koniec końców jest ważne zwycięstwo i kolejna pewna postawa w obronie. Natomiast w ofensywie zawodnicy muszą być bliżej siebie przy próbach gry pozycyjnej, bo taki chyba był pomysł na ten mecz, co z różnym skutkiem na przestrzeni tych 90 minut było realizowane. Zamiast tego znów często dominowało wyprowadzanie piłki indywidualnymi rajdami z głębi pola i narażanie Luquinhasa na urazy. Chodyna też nic nie wniósł do gry, był nieskoncentrowany i nieaktywny. Za to Celhaka grał mądrze, choć dyskretnie, ale o mały cyk sprokurowałby karnego. Dobre zmiany dali Kun i Strzałek i bardzo pomogli w tym, aby ten mecz w końcówce nie wymknął się z pod kontroli. Po tym meczu dochodzę też do wniosku, że wzmocnienie środka pola jest nawet bardziej istotne niż wcześniej zakładałem, ze względu na skłonność Goncalvesa do szybkiego łapania dużej liczby niekoniecznie potrzebnych fauli, co może w najbardziej istotnych momentach sezonu stanowić problem. Przykuło to moją uwagę wcześniej, dlatego przyglądałem się temu szczególnie dzisiaj i mi się przypomniał Radosław Sobolewski, który też tak grał i na przestrzeni sezonów potrafił łapać wiele niepotrzebnych czerwonych kartek. Zobaczymy kiedy Goncalves złapie swoją pierwszą, a będzie to raczej szybciej niż później... odpowiedz

Dickson Chotowski - 48 minut temu, *.btcentralplus.com Bramka Lukinjasza klasa. Najlepszy na boisku. odpowiedz

Piotrek - 49 minut temu, *.gigainternet.pl Kocham tego Brazylijczyka. Wiedziałem że to będzie najlepszy transfer. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.