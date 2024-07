Vinagre: Legia musi wygrywać wszystkie mecze

Niedziela, 28 lipca 2024 r. 22:55 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- To był dla nas dobry mecz, musieliśmy go wygrać. Udało się zdobyć trzy punkty i to jest dla mnie najważniejsze - powiedział po zwycięstwie z Koroną Kielce wahadłowy Legii, Ruben Vinagre.









- Przy bramce wykonaliśmy świetny atak zespołowy. Otrzymałem piłkę na skrzydło od Marca Guala, wykonałem dokładną centrę, a Luquinhas popisał się świetnym wykończeniem. To była znakomita akcja.



- Mecz był bardzo fizyczny, ale zasłużyliśmy w nim na zwycięstwo. Powinniśmy nawet zwyciężyć większą różnicą bramek. Najważniejsze jest jednak to, że wygraliśmy i wywozimy trzy punkty do Warszawy.



- Skupiamy się na wszystkich rozgrywkach, w których bierzemy udział. Legia to wielki klub, który musi wygrywać wszystkie mecze. Tak to musi wyglądać.