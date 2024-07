Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Koroną

Wtorek, 30 lipca 2024 r. 20:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz w Kielcach przyznaliście Luquinhasowi. Występ Brazylijczyka oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Bardzo dobrą ocenę uzyskał także Jan Ziółkowski - 4,6. Najniższa nota trafiła do Tomasa Pekharta - 2,4. W sumie oceniało 1167 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.









Luquinhas - 5,2

Ziółkowski - 4,6

Kapuadi - 3,9

Ruben Vinagre - 3,7

Pankov - 3,7

Tobiasz - 3,5

Gual - 3,4

Claude Goncalves - 3,3

Chodyna - 3,1

Strzałek - 3,0

Celhaka - 2,7

Kramer - 2,7

Kapustka - 2,5

Kun - 2,5

Wszołek - 2,5

Pekhart - 2,4