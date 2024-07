Zapowiedź meczu

Wyjazd na niełatwy teren

Sobota, 27 lipca 2024 r. 22:21 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Przed Legią pierwszy mecz wyjazdowy w tym sezonie. W niedzielę gracze Goncalo Feio zmierzą się w Kielcach z Koroną, która po pierwszej kolejce zamyka ekstraklasową tabelę. Legioniści nie wygrali na tym stadionie dwóch ostatnich spotkań, dlatego w niedzielę ważne będzie przełamanie niefortunnej serii.



KURSY NA KORONA - LEGIA

FORTUNA: 1 3.85 X 3.55 2 2.01