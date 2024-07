Kibice Legii zapraszają na Godzinę "W" w dzielnicach

O godz. 19 spod pomnika Kazimierza Deyny zlokalizowanego przy stadionie Legii odbędzie się przemarsz na Kopiec Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy wybuchu PW w różnych punktach stolicy i okolicznych miastach Bemowo, Jelonki - Ratusz Dzielnicy Bemowo Bródno - Ratusz Targówek, stacja metra Kondratowicza Gocław - skrzyżowanie ulic gen. A. E. Fieldorfa "Nila" i gen. T. "Bora" Komorowskiego Grochów - Rondo Wiatraczna od strony Grochowskiej/Waszyngtona Mokotów - skrzyżowanie Czerniakowska/Gagarina Muranów - Kino Femina Praga Północ - Plac Wileński Saska Kępa - okolice kładki przy przystanku "Saska" Śródmieście Północne - pl. Powstańców Warszawy Tarchomin - Ratusz Gminy Białołęka Targówek - Ratusz Targówek, stacja metra Kondratowicza Ursus - Rondo Tadeusza Kifera "Kruszynki" przy wjeździe do tunelu pod torami PKP od strony Starego Ursusa Ursynów - przy bramie głównej Toru Wyścigów konnych Służewiec Wawer - kładka przy ul. Płowieckiej na wysokości ul. Edisona Włochy - wjazd do tunelu przy PKP Włochy (od strony Starych Włoch) - - - Garwolin - Skwer im. Lecha Kaczyńskiego Góra Kalwaria - Rondo im. Kazimierza Górskiego Konstancin - Rondo Jana Pawła II Otwock - Skwer Szarych Szeregów Puławy - skrzyżowanie Partyzantów i Centralnej, przy Hotelu Izabella Raszyn - przy raszyńskiej kładce nad al. Krakowską Sulejówek - Skwer Powstańców Warszawy ul. Narutowicza Zielonka - Skwer Armii Krajowej na ul. Kolejowej Wołomin - rondo przy Galerii Wołomin [Lista będzie aktualizowana]

Co roku kibice Legii Warszawa aktywnie włączają się w obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia przypada okrągła 80. rocznica wybuchu Powstania. Na na oficjalnych uroczystościach nie zabraknie legijnych delegacji. Kibice aktywnie działający grupach dzielnicowych, a także w podwarszawskich miejscowościach, organizują wspólne uczczenie Godziny "W" w czwartek, 1 sierpnia o godz 17:00 , na które serdecznie zapraszamy.

Sulejówek - Skwer Powstańców Warszawy ul. Narutowicza

Prośba do redakcji o dodanie

Ursus - rondo przy Cierlickiej w okolicach tunelu pod PKP Ursus

