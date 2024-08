15 lat temu

Pamiętny wyjazd na Brøndby

Środa, 7 sierpnia 2024 r. 10:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

8 i 15 sierpnia Legia Warszawa rozegra mecze 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z zespołem Brøndby IF. Legioniści mierzyli się już z tym rywalem w europejskich pucharach - latem 2009 roku zagrali z w nim w 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. Zremisowali wówczas na wyjeździe 1-1, a u siebie 2-2 i odpadli z rywalizacji. W Danii legionistów wspierało ok. 1500 osób, ale na trybunie zasiadło tylko ok. 500.