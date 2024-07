Raport PZPN o organizacji meczów: przygotowanie boiska i obiektu (3)

Pierwszym ocenianym elementem jest przygotowanie boiska. W tym elemencie Legia Warszawa plasuje się w czołówce stawki. Boisko przy Łazienkowskiej ocenione zostało na 5,13 w skali 1-6. fot. PZPN Kolejnym elementem jest polityka informacyjna, czyli sposób komunikacji klubu z kibicami. Oceniana była strona internetowa, programy meczowe, system sprzedaży biletów, godziny otwarcia bram, otoczenie stadionu, wskazówki dojazdu na obiekt, itp. fot. PZPN Oceniono także pracę stewardów, ich proaktywność (wychodzenie z inicjatywą do kibiców) i profesjonalizm. W tym aspekcie Legia uplasowała się w połowie stawki. fot. PZPN Uwzględniono także całościową ocenę systemu stewardingu - sposób przyjęcia publiczności, reagowania na jej potrzeby, nadzorowanie przepływu tłumu, obserwację kibiców pod kątem wykrywania niepożądanych incydentów, itp. Tutaj Legia ma spore pole do poprawy. fot. PZPN Oceniono także pracę służb medycznych, przygotowanie i oznakowanie punktów medycznych, dostęp karetek, system łączności ze służbami medycznymi, odpowiednia reakcja, itp. W tym elemencie Legia nie została oceniona zbyt wysoko. fot. PZPN Cały raport można znaleźć tutaj .

