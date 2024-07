Drugi legijny Powstańczy spacer po Mokotowie

W sobotę, 27 lipca, fani Legii oraz PoWarszawsku zorganizowali drugi spacer śladami Powstania Warszawskiego na Mokotowie. Wzięło w nim udział kilkaset osób - sporo więcej niż przed rokiem. Początek spaceru miał miejsce przy ulicy Chełmskiej 21, skąd przez ponad dwie godziny licznie zebrani mieli okazję posłuchać opowieści o bohaterskich czynach Powstańców Warszawskich, którzy w bardzo młodym wieku szli walczyć z okupantem, często płacąc za to najwyższą cenę.

CWS - 1 godzinę temu, *.144.65 Brawo! odpowiedz

