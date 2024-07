Wyniki Mateusza Kani na ME

W belgijskiej Ostendzie odbyły się mistrzostwa Europy w jeździe szybkiej na rolkach, w których startował zawodnik sekcji łyżwiarskiej Legii - Mateusz Kania . Jego brat, Marek, w zawodach nie brał udziału, rozpoczynając wcześniej przygotowania do sezonu na lodzie. Mateusz startował zarówno w rywalizacji na torze, jak i na drodze, a najlepsze miejsce uzyskał w wyścigu na dystansie 100 metrów, uzyskując na drodze 10.351 sekundy. Poniżej wyniki wszystkich startów na ME naszego zawodnika. Wyniki legionisty: 200m (na torze): 21. Mateusz Kania 18.301s 1000m (na torze): 29. Mateusz Kania 1:24.188 min. 500m (na torze): 18. Mateusz Kania 43,118s 5000m na punkty (na torze): 27. Mateusz Kania 7:14.071 min. 100m (na drodze): 16. Mateusz Kania 10.351s

