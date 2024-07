Igrzyska Olimpijskie

Wyniki Bartnika na IO w Paryżu

Poniedziałek, 29 lipca 2024 r. 19:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tomasz Bartnik ze strzeleckiej Legii ma za sobą dwa z trzech startów na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Akurat rywalizacja strzelców odbywa się ponad 250 kilometrów od samego Paryża - w Chateauroux. W piątek, 26 lipca legionista rozpoczął od startu w karabinie pneumatycznym mix, w parze z Anetą Stankiewicz z Zawiszy Bydgoszcz. Polacy zajęli 10. miejsce (z wynikiem 626,9 punktów), które nie dało awansu do 4-zespołowego finału.

Aneta zdobyła 314.1 pkt., Tomasz 312.8 pkt.



W konkurencji karabin pneumatyczny, rozegranej w niedzielę, legionista zajął 36. miejsce z wynikiem 626.1 pkt. Ostatni start Tomasza Bartnika na Igrzyskach Olimpijskich we Francji będzie miał miejsce w środę, 31 lipca, kiedy przystąpi do rywalizacji w konkurencji karabin 3 postawy (z 50 metrów).