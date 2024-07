Dobrzy Ludzie wręczyli upominki pacjentom CZD

Niedziela, 28 lipca 2024 r. 16:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii, Dobrzy Ludzie po raz kolejny odwiedzili małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka, przekazując upominki do Kliniki Immunologii, Neurologii i Epileptologii oraz na Oddział Endokrynologii i Diabetologii. "Wszystkie wręczone przez nas pluszaki i zabawki pochodzą z legijnej zbiórki zabawek, a to oznacza, że pochodzą od Was. Wierzymy, że daliśmy odrobinę radości dzieciom i jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom" - relacjonują legioniści.