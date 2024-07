Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 28 lipca 2024 r. 12:59 Raffi, źródło: Legionisci.com

Do gry, na razie w meczach sparingowych, wróciły drużyny występujące w składach 11-osobowych. Legia U17 pokonała 5-0 szwedzki AIK Solna. Legia U15 wygrała 2-0 ze starszymi kolegami z Zagłębia Sosnowiec. Podczas wyjazdu do Czech, Legia U16 pokonała 4-1 Spartę Praga, a zespół U14 wygrał z rówieśnikami ze Sparty 6-4. Juniorzy starsi uczestniczą z kolei w turnieju w Pradze.



Sparing U17 (2008 i mł.): Legia U17 5-0 (2-0) AIK Solna (Sztokholm)

Gole:

1-0 18 min. Jacob Levy (as. Kacper Morawiec)

2-0 27 min. Ksawery Jeżewski (as. Jan Gawarecki)

3-0 66 min. Maksymilian Sterniczuk (karny)

4-0 78 min. Jan Gawarecki (as. Maksymilian Sterniczuk)

5-0 82 min. Kacper Morawiec (as. Fabian Mazur)



Legia: Jan Bienduga (46' Denys Stoliarenko [09]) - Dawid Foks (46' Stanisław Kubiak), Dawid Korzeniowski, Bartosz Korżyński [09], Jan Musiałek (30' Athanasios Christopoulos, 58' gr. testowany) - Piotr Bartnicki [09], Marcel Kiełbasiński, Kacper Morawiec - Jan Gawarecki, Ksawery Jeżewski (46' Maksymilian Sterniczuk), Jacob Levy (46' Fabian Mazur [09])

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



Legia U17 pokonała w sparingu 5-0 szwedzki AIK Solna. Mecz od początku był otwarty z obu stron, zawodnicy obu drużyn podejmowali ryzyko w pojedynkach, jednak legioniści byli znacznie częściej pod bramką AIK niż gracze spod Sztokholmu pod bramką Legii. Miało to swoje odbicie w ilości okazji bramkowych, a ostatecznie - goli.



Sparing U16 (2009 i mł.): Sparta Praga 1-4 Legia U16

Gole:

0-1 29 min. Franciszek Stępniewski (as. Oskar Maj)

0-2 33 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Jakub Juszczak)

0-3 55 min. Dawid Mastalski (as. Oskar Maj)

0-4 66 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Igor Brzeziński)

1-4 89 min.



Legia: Franciszek Golański [10](46' gracz testowany) - Igor Owczarczyk Ż, Oskar Putrzyński [10]Ż, Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak Ż(72' Jan Rodak) - Marcel Laszczyk [10], Franciszek Stępniewski [10](56' gracz testowany), Oskar Maj (56' Wiktor Zugaj) - Oliwier Pławiński (46' Igor Brzeziński [10]), Dawid Mastalski (56' Filip Kwiecień [10]), Edouard von Brandt-Etchemendigaray (74' Oliwier Pławiński)

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U15 2-0 (2-0) Zagłębie Sosnowiec U16(2009 i mł.)

Gole:

1-0 10 min. Bartosz Przybyłko (as. Xavier Dąbkowski)

2-0 36 min. Xavier Dąbkowski (as. Antoni Błoński)



Legia: Stanisław Kwiatkowski - Olivier Pruszyński, Marek Suchodół, Szymon Siekaniec, Igor Lechecki - Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Bartosz Przybyłko - Antoni Błoński, Adrian Pućka, Tymoteusz Leśniak - Tymon Płoszka, Aleksander Badowski, Jarosław Kuc, Jan Szybicki, gracz testowany, Aleks Rzepkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Sparing U14 (2011 i mł.): Sparta Praga 4-6(0-4) Legia U14

0-1 9 min. (gol samobójczy)

0-2 14 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Wlazło)

0-3 22 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Wlazło)

0-4 36 min. Fryderyk Paprocki (as. Antoni Kośmider)

1-4 41 min.

1-5 49 min. Tomasz Stefański (as. Marcin Kośmiński)

2-5 53 min.

3-5 73 min.

4-5 79 min.

4-6 80+1 min. Karol Konieczny (as. Kacper Kwiatkowski)



Legia: Jan Nowicki, Oskar Majchrzak - Aleks Szybalski, Stanisław Głębowski, Tytus Mendakiewicz, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Kuś, Antoni Kośmider, Szymon Wlazło, Marcin Kośmiński, Fryderyk Paprocki, Kacper Kwiatkowski, Tomasz Stefański, Bartosz Gawryś, gracz testowany, Szymon Piegat, Karol Konieczny, Filip Reszka

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Maciej Kokosza