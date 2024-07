Terminy meczów z Broendby IF

Niedziela, 28 lipca 2024 r. 19:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminy meczów 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Broendby IF. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na wyjeździe, 8 sierpnia o godzinie 19, natomiast rewanż 15 sierpnia o godzinie 18 w Warszawie. Z obu transmisję przeprowadzi Polsat. W przypadku obydwu zespołów awans do kolejnej rundy jest tylko formalnością.









Legia w pierwszym meczu 2. rundy pokonała Caernarfon Town FC 6-0, a Broendby wygrało w takim samym wymiarze z KF Llapi.



Spotkanie przy Łazienkowskiej odbędzie się już z udziałem publiczności. Kibice Legii nie mogą natomiast pojechać zorganizowaną grupą do Danii ze względu na obowiązujący zakaz wyjazdowy.



Terminy najbliższych meczów Legii:

01.08. (CZ) g. 19:00 LK: Caernarfon Town FC - Legia Warszawa

04.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice

08.08. (CZ) g. 19:00 LK: Broendby IF - Legia Warszawa

11.08. (ND) g. 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa

15.08. (CZ) g. 18:00 LK: Legia Warszawa - Broendby IF

18.08. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom

22.08. (CZ) 2. mecz 4. rundy el. LK

25.08. (ND) g. 20:15 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

29.08. (CZ) 2. mecz 4. rundy el. LK



* - terminy meczów drużyn występujących w europejskich pucharach mogą ulec zmianie



