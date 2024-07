Kapuadi: To bardzo ważne zwycięstwo

- Chcieliśmy strzelić gola, staraliśmy się iść po drugie trafienie, ponieważ wiedzieliśmy, że Korona przyciśnie w końcówce. Pokazaliśmy, że jesteśmy jednością w ostatnich minutach i zasłużyliśmy na zwycięstwo. - To był najtrudniejszy moment sezonu. W meczu z Zagłębiem graliśmy przez długi czas w przewadze, z drużyną z Walii wysoko wygraliśmy, a to było trudne starcie.

- Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy poważną drużyną, która wygrywa i zachowuje czyste konta. Zwycięstwo w takich okolicznościach smakuje inaczej, lepiej. W poprzednim sezonie nie wygraliśmy tutaj, a także odpadliśmy w Kielcach z Pucharu Polski, dlatego to zwycięstwo jest bardzo ważne - powiedział po meczu z Koroną Kielce Steve Kapuadi.

stefan - 1 godzinę temu, *.. "..najtrudniejszy moment sezonu.." nie wysyłajcie go więcej do wywiadów bo mu krzywdę robicie. 3 mecz a ten już o najtrudniejszych momentach sezonu mówi. odpowiedz

Stefan ale lepszy - 1 godzinę temu, *.plus.pl @stefan: chyba komuś szwankuje logiczne rozumowanie. To byl najtrudniejszy mecz sezonu, jak do tej pory. odpowiedz

