3. kolejka Ekstraklasy: Trzecie zwycięstwo Jagiellonii

Trwa 3. kolejka Ekstraklasy. Na początek Zagłębie pokonało Puszczę, a Górnik wygrał z Pogonią. W sobotę pewne trzy punkty zdobyły Jagiellonia i Lech. Dzień później Piast przyjedzie do Warszawy. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Cracovią i Widzewem. Mecz Śląska z Radomiakiem został przełożony na inny termin.

Kibic najlepszej ligi swiata - 02.08.2024 / 13:11, *.centertel.pl O mistrzu Polski nie ma co pisać w tekstowej zapowiedzi :) odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 02.08.2024 / 12:11, *.t-mobile.pl Piast dobrze gra, może lepiej byłoby przełożyć ten mecz, tak jak Śląsk. odpowiedz

(L)ukasz - 02.08.2024 / 10:50, *.jmdi.pl Śląsk przełożył mecz. odpowiedz

Wyrwikufel - 02.08.2024 / 10:27, *.netfala.pl Jeśli wygramy z Piastem to początek sezonu można uznać za bardzo udany. odpowiedz

