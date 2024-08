Kuźma sędzią meczu z Piastem

Łukasz Kuźma z Białegostoku został wyznaczony do sędziowania meczu 3. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice. Na liniach pomagać mu będą Sebastian Mucha i Piotr Podbielski, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, natomiast w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Kornel Paszkiewicz. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 4 sierpnia o godzinie 20:15.

