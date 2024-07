Pięciobój

Wyniki legionistów na ME U-19

Niedziela, 28 lipca 2024 r. 21:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Barcelonie odbyły się Mistrzostwa Europy do lat 19 w pięcioboju nowoczesnym, w których wystartowało sześciowo zawodników Legii Warszawa. Franciszek Dubrawski zajął miejsce szóste, który uzyskał 212 pkt. w szermierce, miał drugi najlepszy rezultat na torze przeszkód (0:21,50, poprawiony czas z eliminacji), ósmy rezultat w pływaniu na 200 metrów stylem dowolnym (2:04,91 min.), a osiągając ósmy wynik biegu ze strzelaniem, awansował na miejsce szóste. Igor Radomyski zajął miejsce 15., a Maksymilian Dobosz - 27.



Wśród kobiet Hanna Jakubowska zajęła miejsce 10., Katarzyna Dębska była 18. W klasyfikacji drużynowej Polki (Dębska, Jakubowska oraz Aleksandra Kasperczak) zajęły 4 miejsce. Olga Cisek odniosła kontuzję podczas kwalifikacji do finału i musiała przedwcześnie zakończyć zawody.



Przedostatniego dnia do rywalizacji przystąpiły sztafety mieszane - Hanna Jakubowska wraz z Franciszkiem Dubrawskim zajęli miejsce szóste.



W niedzielę w sztafecie kobiet Katarzyna Dębska wraz z Aleksandrą Kasperczak zajęły 5. miejsce, a Igor Radomyski wraz z Maksymilianem Doboszem w sztafetach męskich uplasowali się na ósmej pozycji.





















fot. pentathlon.org.pl