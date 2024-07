Kalendarz europejskich pucharów na sezon 2025/26

Poniedziałek, 29 lipca 2024 r. 15:30 źródło: Ekstraklasa

UEFA opublikowała kalendarz rozgrywek europejskich pucharów na sezon 2025/2026, a także zasady kwalifikacji zespołów z poszczególnych krajów. Polska została sklasyfikowana na 21. miejscu, więc podobnie jak w bieżącej edycji, mistrz naszego kraju rozpocznie grę od 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski od 1. rundy eliminacyjnej Ligi Europy, a zdobywcy 2. i 3. miejsca w tabeli od 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji.